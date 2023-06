Múzeumok éjszakája – Fodrászkiállítással is készül a Kiscelli Múzeum

Fodrászkiállítással, frizurabemutatóval és -készítéssel, valamint épülettörténeti tárlatvezetésekkel, sétákkal és előadásokkal várja a látogatókat június 24-én, a múzeumok éjszakáján a Kiscelli Múzeum.

A néhány nap múlva nyíló A jólfésültség története – Fodrászipari forradalom Budapesten című kiállításhoz kapcsolódva többek közt részt lehet majd venni tematikus tárlatvezetéseken, fodrász- és borbélybemutatón, de még hajszépségversenyen is – áll az intézmény MTI-hez eljuttatott közleményében.

Kora délutántól már a kiállításban szereplő hírességek frizurái közül a legszebbeket el lehet készíteni szitanyomással pólóra, vagy vászontáskára, be lehet nevezni otthon készített különleges fonatokkal a helyszíni hajszépségversenyre, a Tárnoky Fodrásziskola hallgatói a legkülönfélébb fonásmódszereket mutatják majd be a helyszínen, a Vénusz hullámaitól Erzsébet királyné hajkoronájáig című tárlaton pedig az évszázadok legjellemzőbb frizuráit ismerhetik meg a látogatók. A Képfaragó műhelyben a fodrásztörténeti kiállítás fotóit újrahasznosítva hajat lehet majd varrni a képekre, a fodrásznövendékek a helyszínen pedig szívesen készítenek frizurát a vállalkozó kedvűeknek. Az est folyamán a fodrász-szakmáról kerekasztalbeszélgetést is rendeznek Szabó Zsuzsanna történész, kurátor, Fátrai Krisztina, Hajas László, Péter Maya, Szécsényi István mesterfodrászok, Sommer Katalin színházi és filmes fodrász, parókakészítő valamint Marosi József gyűjtő részvételével.

A Kriptától a toronyszobáig című programon a kiscelli kolostor történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők, akik a kolostor egyébként zárva tartó kriptáját is megtekinthetik. Be lehet majd járni vezetett sétán a kastélykertet is, lehet 3D képeslapot készíteni az egyik műhelyfoglalkozáson, a Ki a raktárból! kiállítássorozat keretében pedig a Fővárosi Képtár 19. századi anyagaiból olyan női alkotók, mint Undi Mariska, Gross-Bettelheim Jolán, vagy Gráber Margit 1900 és 1950 között készült műveit tekinthetik meg a látogatók.

Este sor kerül a Leopold Bloom Képzőművészeti Díj átadására is. Az elismerést tizenkét évvel ezelőtt adta át először az alapító házaspár, Mary Mc Loughlin és John Ward. A díj, és a mögötte álló Leopold Bloom Művészeti Alapítvány az ír gyűjtőpár törekvéseinek megfelelően a magyar képzőművészek karrierjét igyekszik támogatni, és lehetőséget biztosítani számukra, hogy a nemzetközi művészeti közegbe léphessenek.

A zenei programok között este a Nuage Project, és a Wave of Sound koncertjére várják a közönséget.

A kiemelt kép illusztráció.