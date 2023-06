Mozart szerelmi életének drámájáról árulkodó levél kerül kalapács alá

Az 1782 nyarán írt kétoldalas levélben a zeneszerző közeli barátjától kért tanácsot a jövendőbeli anyósával kapcsolatos félreértés rendezésére.

„A leendő anyós a rendőrséghez akart fordulni, hogy visszaszerezze a menyasszonyt, ami rettenetes következményekkel járt volna Mozart hírnevére” – közölte Thomas Venning, a Christie’s könyv- és kéziratrészlegének vezetője.

Mozart élete során számos levelet írt, de Venning szerint ritkán lehet találkozni velük aukciókon, és ritkán lehet betekinteni ilyen mélyen a jellemébe és az érzelmeibe életének ilyen fontos pillanatában.

A letter showing Austrian composer Wolfgang Amadeus Mozart in a ‘complete panic’ over his love life is set to go up for auction at Christie’s in London next month https://t.co/WaEqMXHikt pic.twitter.com/P9JItzL1V7

