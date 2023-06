Idén belépő nélkül mozizhatunk a csillagos ég alatt

A nyár egyik kedvenc programja a szabadtéri moziélmény. A Kultik terasz idén is a Corvin Plaza tetőkertjén várja a filmrajongókat, ráadásul ezen a nyáron belépőjegy nélkül élvezhetjük a klasszikus és modern filmeket.

Június 15-én nyílik immár hagyományosan a Kultik Terasz Corvin Plaza, ahol az iskolaév végével először a gyerekek csemegézhetnek, az első estén ugyanis a Shreket vetíti a szabadtéri mozi. Idén ráadásul ingyen élvezhetjük a nem mindennapi moziélményt.

„Az idei nyár újítása, hogy ingyenesek a vetítések, mindössze a büfében van egy minimális fogyasztási limit, ami 1400 forint. Itt a klasszikus mozis büfé csemegéi kaphatók, popcorn, nachos, üdítők és minden, ami egy klasszikus moziban is megtalálható” – számolt be az újdonságról Simon-Horváth Szilvia, a Kultik Mozihálózat marketing vezetője.

A szabadtéri mozi először a gyerekeknek kedveskedik, de a nyár folyamán számos klasszikus és új népszerű alkotást is műorra tűznek majd – olvasható a szerkesztőségünkbe eljutattott közleményben.

„Levetítjük a Halálos iramban: Hobbs & Shaw-t, de műsorra kerül Jane Austen Büszkeség és balítélet című regényének filmváltozata is, sorra kerül a Forrest Gump, a Miután, A cápa, az E.T. A földönkívüli, a Z Világháború és számos más klasszikus, illetve modern alkotás is. Ezekről a mozi honlapján lehet majd tájékozódni, ahol jegyet is lehet foglalni a vetítésekre” – tette hozzá a marketing vezető.

Kifogástalan moziélmény a szabadban is

A szabadtéri mozi befogadóképessége 150 fő, a mozivászon pedig igazi különlegesség, aminek köszönhetően a szabadban is kifogástalan a moziélmény. A Kultik egyedülálló airscreent használ, ami egy óriási, felfújható vászon és akár vízen vagy homokon is megállja a helyét, miközben pehelykönnyű és ellenáll a viharos szélnek is. A különleges szabadtéri moziban a szúnyogokat speciális fáklyás rendszer tartja távol, a hűvösebb estéken pedig beburkolózhatunk az ingyenesen biztosított puha, meleg takarókba is.

„Koncertfilmekkel és kulturális filmfesztiválokkal is készülünk. Az előadások heti négy este lesznek szerdától szombatig. A nyár elején kilenckor kezdünk, ami a napok rövidülésével változik majd, ezért is érdemes a honlapot követni, de rossz idő esetén esőnapot is hirdetünk majd” – tette hozzá Simon-Horváth Szilvia, aki az is elárulta, hogy a Kultik Terasz kutyabarát mozi, ahová a kedvenceket is el lehet vinni.

„Korábbi szezonban levetítettük a Kis kedvencek titkos életét, ahová nagyon sokan érkeztek a saját kedvenceikkel. Az egyik vendég azonban egy kígyót hozott magával, mint házi kedvencet, ami meglehetősen nagy meglepetést okozott” – idézte fel az emléket Simon-Horváth Szilvia.