Fit Kid Európa-Kupa győztes lett a M2 Gyerekcsatorna műsorvezetője

Európa-Kupa győztes lett egyéniben Göröncséri Virág az idei Acro Free Dance European Open Cup versenyen. Az M2 Gyerekcsatornán látható Hetedhét kaland egyik műsorvezetője több mint tízéves kitartó munka eredményeként állhatott a dobogó legfelső fokára a varsói megmérettetésen. A közmédia ifjú képernyőse nem először járt sikerrel a rangos bajnokságon, 2019-ben a Fit Kid első osztályú versenyéről csapatban hozta el az Európa-bajnoki aranyérmet.

Szigorú időbeosztás mellett kemény edzéssel készült tavaly ősz óta a Acro Free Dance European Open Cup versenyre Göröncséri Virág, a közmédia gyerekcsatornájának egyik műsorvezetője. Három országos bajnokságon vett részt sikerrel tavaly szeptembertől idén márciusig, ezzel nyert kvalifikációt a viadalra. A szegedi Phoenix Fitness egyesület tagjaként, a Fit Kid Acro Dance Free kategóriájában egyéniben emelhette magasba az első helyezettnek járó kupát.

Göröncséri Virág (Fotó: MTVA)

Virágnak már 11 éve élete része a Fit Kid, mely ötvözi a balettet, a szertornát, az aerobikot és a ritmikus gimnasztikát. A Fit Kid legújabb ágazata a Dance Free kategória, amelyben inkább a tánc dominál, ami Virág erőssége.

Eddigi sportkarrierjének kiemelkedő momentuma az Európa-bajnoki trófea, amiért különösen hálás edzőinek. Makra-Tóth Lili, Czavalinga Dóra, Szabó Nóra és Balázs Kinga a kezdetektől támogatták fejlődését és folyamatosan inspirálták mind jobb és jobb teljesítményre. Úgy látja, sportsikereihez hozzájárulnak korábbi filmes munkái és jelenlegi televíziós feladatai is.

(Fotó: MTVA)

„A színpadi, táncos produkcióknál hasznát veszem az M2 Gyerekcsatornánál szerzett tapasztalataimnak. Egyre nagyobb lesz a rutinom a kamerák előtt, és ez minden előadóművészeti tevékenységemet építi. A Hetedhét kalandban gyakran megmutatom a sportos oldalamat, már arra is volt példa, hogy spárgában pózolva mondtam el az egyik szövegemet. Örülnék neki, ha a nézőknek is átadhatnám azt az üzenetet, hogy sportolni jó, a mozgás maga az élet. Nemcsak kikapcsol, hanem lelkileg is feltölt, és sok nehézségen átsegít.”

A fiatal műsorvezető ősztől a szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában folytatja tanulmányait. Középiskolásként is versenyszinten szeretne sportolni, és hétről hétre lelkesen készül majd a Hetedhét kaland adásaira az M2 Gyerekcsatornán.