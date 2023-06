Több mint félszáz új fellépőt, köztük Rita Orát jelentették be a Szegedi Ifjúsági Napok szervezői

A korábban bejelentett nemzetközi sztárokon – Alok, Lukas Graham, Timmy Trumpet vagy Rita Ora – túl több mint félszáz együttessel bővült az ötvenöt éves Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN) fellépőinek listája – közölték a szervezők hétfőn.

Az idén átkeresztelt Coca-Cola SZIN-en, a legnagyobb nyárzáró fesztiválon koncertezik majd mások mellett a 30y, az Analog Balaton, a Bëlga, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Budapest Bár, az USA-ból érkező Layton Giordani, a Csaknekedkislány, az Elefánt, az Esti Kornél, a Fish!, Ganxsta Zolee és a Kartel, a Hiperkarma, az Ivan & the Parazol, a Magna Cum Laude, a New Level Empire, az Ocho Macho, a Parno Graszt és a Supernem is.

Az augusztus 23-án kezdődő fesztiválon fellépő hazai zenei közönség kedvencek és feltörekvő tehetségek mellett alakulóban van egy virtuális csapat is, amit a SZIN és a zoojamNFT közössége hoz majd létre.

A SZIN története 55 évvel ezelőtt 1968-ban indult. Pontosabban már 1964-ben volt egy előfutára, ekkor ugyanis Szegedi Ifjúsági Karnevál néven szerveztek a Tisza-parti városban egy egynapos bulit, javarészt akkor még szegedi fellépőkkel.

1968-ban azonban az akkori állampárt ifjúsági szervezete, a ma már csak a történelemkönyvekből ismert KISZ felkarolta az eseményt és elindult a Szegedi Ifjúsági Napok, egy többnapos fesztivál, melyre több ezer fiatal érkezett szerte az országból.

A szabadság és az önfeledt fesztiválérzés varázsa hamar futótűzként terjedt a fiatalok között és felszálló pályára állt a SZIN, a hazai fesztiválok előfutáraként, nem mellesleg a Woodstockot is egy évvel megelőzve.

A rendszerváltás azonban elsodorta a KISZ-t, vele együtt az ifjúsági rendezvényeket is.

A SZIN-t Szurdi Zsolt, a szegedi Rock Klub egykori vezetője karolta fel, és próbálta életben tartani különböző helyszíneken, mintegy tíz évig, de támogatás hiányában a szervezők a végén már képtelenek voltak megrendezni az eseményt.

2002-ben azonban a városvezetés mentőövet dobott a SZIN-nek, és felélesztette a fesztivált, amely helyszíne a Partfürdő lett. A hazai zenekarok már számoltak a szegedi bulival, majd lassan felfedezték azt a nemzetközi fellépők is.