Petőfi Zenei Díjátadó – a hazai könnyűzene legjobb előadóival

A Petőfi-bicentenárium évében ismét élő showműsorral, látványos produkciókkal és a magyar könnyűzenei élet kiválóságaival rendezi meg a közmédia a Petőfi Zenei Díj gálaműsorát. A rangos elismeréseket az A38 Hajón adják át, az eseményt a Dunán, a Petőfi TV-n és a Petőfi Rádióban is közvetítik június 17-én 19:40-től. A díjátadón kilenc kategóriában ismerik el a hazai könnyűzene legjobbjait, és öt extra produkció is várja a nézőket.

A hagyományokhoz visszatérve idén újra élő showműsorban adják át a Petőfi Zenei Díj elismeréseit. A nagyszabású gálaműsort a Duna showműsorainak népszerű házigazdái, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre vezetik. A kulisszatitkokról és háttérmunkálatokról Tótfalusi Fanni, a Petőfi TV műsorvezetője számol be.

A díjátadók, csakúgy, mint az elismerésben részesülők, a hazai könnyűzene prominens szereplői lesznek. Ahogyan 2016-os megalapítása óta mindig, ezúttal is lenyűgöző színpadi látványvilággal, izgalmas műfaji kavalkáddal és öt extra produkcióval is készül a közmédia, ezzel is tisztelegve a díj névadója, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója előtt.

Az A38 Hajó színpadán a többi mellett eddig még nem hallott változatban hangzik el A Dal 2022 győztes Oláh Ibolya Gyere közelebb című nyereménylemezének címadó dala.

A 2023-es év sikervárományos előadóinak, zenekarainak és szerzőinek névsorára június 17-én, szombat este derül fény a Dunán, a Petőfi TV-n és a Petőfi Rádióban élőben követhető díjátadó ceremónián. A show-ban kilenc kategóriában hirdetnek győztest, a díjazottak személye közül egy már publikus: A Dal 2023 győzteseként a szászrégeni Titán együttes nyerte el a Petőfi Zenei Díj „Év dala 2023” elismerést az Éjféli járat című szerzeménnyel. Az este során gazdára talál az Év női előadója, az Év férfi előadója, az Év zenekara, az Év koncertje, az Év zenei eseménye, az Év televíziós felvétele, az Év hangszeres előadója, valamint az Év zenei felvétele cím.

(Grafika: MTVA)

A Petőfi Zenei Díj 2022-es Életműdíjával ismerték el Adamis Anna munkásságát. A beatkorszak legendás, Kossuth-díjas dalszövegíróját nagyszabású gálaműsorral ünnepelték hazánk sztárelőadói.

Petőfi Zenei Díjátadó – június 17-én 19:40-kor élőben a Dunán, a Petőfi TV-n és a Petőfi Rádióban.