Boris Eifman modern balettjét mutatja be a Magyar Nemzeti Balett

Látványos showtánc elemek, valamint a My Fair Lady című musical egyes motívumai is megjelennek Boris Eifman A Pygmalion-hatás című modern balettjében, amelyet szombaton mutat be a Magyar Nemzeti Balett az Andrássy úti Ybl palotában – tájékoztatta hétfőn az MTI-t a Magyar Állami Operaház.

Mint írták, az ifj. Johann Strauss műveire készült koreográfiát Boris Eifman saját társulatán kívül a világon először a Magyar Állami Operaház balettegyüttese tanulta be. A tragikomikus balett az évadban kilenc alkalommal, hármas szereposztásban lesz látható az Operaházban. Mint felidézik, az 1920-as években játszódó balettben Galát, a nyomornegyedből származó fiatal lányt elvarázsolja Leon, a versenytáncbajnok eleganciája és életének fényűző külsőségei. Elhatározza, hogy maga is táncosnak tanul, hogy közelebb kerülhessen az áhított férfihoz. A nagyvilági táncos épp táncpartnert keres, amikor megakad a szeme Galán egy táncórán. Leon fogadásból sztárt farag az egyszerű lányból. A tájékoztatás szerint Boris Eifman szentpétervári társulata révén több mint négy évtizede számít az orosz kortárs táncművészet nemzetközileg is elismert alkotójának, akinek a Karamazov testvérek című koreográfiája 2009 óta népszerű darabja a Magyar Nemzeti Balett repertoárjának. Az Eifman Balett 2019-ben bemutatott A Pygmalion-hatás című előadása egyszerre merít ihletet Pygmalion, a szobrász és ciprusi király történetéből, – aki beleszeretett alkotásába, amely Aphrodité közbenjárására életre kelt – valamint a címadó pszichológiai szakkifejezésből. A kétfelvonásos modern balett cselekményének egyes elemei utalnak G. B. Shaw 1913-as Pygmalion című drámájára, amit az 1956-ban bemutatott musicalváltozat, a My Fair Lady tett világhírűvé. A Pygmalion-hatás ugyanakkor önálló alkotás, amit a koreográfusra jellemző, lélektanilag kidolgozott ábrázolásmód és a cselekmény drámai végkifejlete is tükröz. Az ifj. Johann Strauss és más zeneszerzők népszerű műveiből készült, humorban bővelkedő koreográfia a balett és a moderntánc-elemeken túl nagymértékben épít a keringők és latin társas táncok lépésanyagára – olvasható az összegzésben. A darab főszerepeit hármas szereposztásban Yakovleva Maria, Starostina Kristina és Beck Maria (Gala), valamint Balázsi Gergő Ármin, Scrivener Louis és Ragyus Nyikolaj (Leon) alakítják, az Opera Zenekarát David Coleman vezényli. A Pygmalion-hatást a premiert követően 11-én, 14-én, 16-án, 18-án, 20-án, 21-én, 22-én és 25-én tűzi műsorára a Magyar Nemzeti Balett, majd ezt követően újabb 10 alkalommal lesz látható 2024. május 18. és június 1. között. Kiemelt képünk: A drónnal készített képen a Magyar Állami Operaház felújított épülete az Andrássy úton 2023. május 9-én. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)