Színes programkínálattal, Petőfit idéző kulturális műsorokkal, mesterségbemutatókkal ünnepelnek Torockón

Színes programkínálattal zajlik a Duna-nap szombaton az erdélyi Torockón, a Petőfi-emlékévhez kapcsolódó kulturális programok, főzőverseny, népviselet- és mesterségbemutatók, gyermekfoglalkozások, koncertek is vannak.

A Székelykő lábánál fekvő Fehér megyei településen a déli órában eleredt rövid eső sem szegte kedvét a résztvevőknek, kora délutánra már igazi fesztiválhangulat uralkodott.

A „Befordultam a konyhára” főzőverseny résztvevői már délelőtt fakanalat ragadtak, a helyi és más településekről érkezett csapatok hagyományos magyar ételeket – gulyást, babgulyást, vadast – rotyogtattak üstjeikben, miközben a Szomszédnéni Produkciós Iroda erdélyi származású humoristái szórakoztatták őket vicceikkel.

Az Ízek utcájában a helyi unitárius nőegylet tagjai kínálták a süteményt, de a gasztronómiai eseményt kulturális programok is színesítik. A kolozsvári Bogáncs és Zurboló néptáncegyüttesek fellépése után Petőfi Sándorról, szerelméről, erdélyi kötődéseiről zajlott kerekasztal-beszélgetés irodalomtörténészek részvételével.

Kapcsolódó tartalom

Petőfi volt a központi alakja a Pilvax udvar eseményeinek is, ahol Molnár Bence adta elő A helység kalapácsa nyomán készült egyszemélyes eposzparódiáját. A Pódium-színpadon is nagy költőnk alakját idézte meg a torockói kisiskolások előadása, majd Szvorák Katalin és zenekara, illetve Bánföldi Szilárd és Boros Erzsébet népdalénekes előadása közvetkezett. A Petőfire jól hasonlító színész a PIM-busz előtt is felidézte a költő alakját.

Az itteni mozgókiállítás mellett az utcán berendezett mesterségek udvara is számos érdeklődőt vonzott, a Kárpát-medence különböző szegleteiből érkezett mesterek nemcsak bemutatták a hagyományos mesterségeket, útmutatásuk alatt ki is lehetett próbálni őket. Volt, aki a látványos matyóhímzéssel próbálkozott, másokat a vajdasági gyöngyfűző, hangszerkészítő mesterek bemutatói ejtettek ámulatba. Bőven akadtak csodálói a vajdasági papucskészítő hímzett portékáinak is, de az erdélyi nemezkészítő és a kárpátaljai hímző mesterségének csínját-bínját is sokan megpróbálták ellesni, és az íjászatot is kipróbálták.

Az érdeklődők a matyó és torockói népviselettel is megismerkedhettek, a beöltözött helyiek kisgyerekkortól aggastyánkorig mutatták be a különböző generációk viseletét. Főleg asszonyok álltak sokan a színpadon, nekik konfirmálóként, nagylányként, menyasszonyként, menyecskeként és asszonyként is más-más viselet dukált.

Kapcsolódó tartalom

Vidám hangulat uralkodott a Tündérkertben is, ahol a gyerekprogramok zajlottak a helyi és környékbeli pedagógusok felügyelete alatt, illetve interaktív mesejáték a kolozsvári Manó Műhely vezetésével.

A községháza dísztermében eközben a Nemzeti Filmintézet révén magyar klasszikusokat vetítettek.

Délutánra a nagyszínpad környékén is beindult az élet. Elsőként a Cimbaliband lépett színpadra, majd a főzőverseny, a kincskereső és a rajzpályázat díjátadója következett Kudlik Júliával. Később a Balkan Fanatik szórakoztatja az egybegyűlteket, majd az összetartozás koncert következik Baricz Gergő, Dolhai Attila, Miller Zoltán és Keresztes Ildikó részvételével. Este tűzijátékkal és a Csík Zenekar fellépésével zárul az ünnep, utóbbit a Szent Efrém Férfikar kíséri.

A Duna-napot 2014 óta tartják meg a június 4-i nemzeti összetartozás napjához kapcsolódó hétvégén az Europa Nostra-díjas Torockón. Az idei, háromnaposra bővült eseményre az anyaország és Erdély mellett Délvidékről, Őrvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról is érkeztek fellépők, résztvevők.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása: MTI