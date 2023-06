Idén a nyári emlékek ihletik a Debrecziner Gourmet Fesztivál fogásait

Idén a nyári emlékek ihletik a fogásokat a Debrecziner Gourmet Fesztiválon, amelyet június 16. és 18. között rendeznek meg a debreceni Nagyerdőn.

Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője a fesztivált beharangozó csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, hogy míg tavaly az erdő, addig idén a nyári emlékek a fő téma a gasztronómiai seregszemlén, amelyre csaknem 40 vendéglátót, köztük éttermeket, cukrászdákat és kávézókat is várnak.

Kiemelte, hogy

nehéz időszak a mostani a vendéglátóhelyek számára, ennek ellenére meg tudtak szólítani az ország különböző pontjairól vendéglátókat, így Miskolc, Encs, Sopron, Karcag és Budapest is képviselteti magát a rendezvényen.

A résztvevőket Jókuti „Világevő” András gasztroblogger kalauzolja egész hétvégén az étel- és italkínálat, a színpadi show-k és élményfőzések között. Ott lesz a fesztiválon Mautner Zsófi gasztrokultúrtörténeti szerelemprojektjével, de Bíró Lajos, Nemesvölgyi Attila és Pataky Péter is – sorolta az előadókat Mészáros Réka.

Idén is készülnek látványos elemekkel: lesz szabadtéri báránysütés és marhagerinc-bontás is – emelte ki az ügyvezető, hozzátéve, hogy újdonságként koncertek is kísérik a kulináris programokat, fellép a Konyha zenekar és a Blahalouisiana.

Hagyományteremtő szándékkal hívták életre tavaly a Galiba gyermeksarkot és a kutya frissítőpontot, így ezeket idén is megtalálhatják az érdeklődők – mondta Mészáros Réka, aki beszámolt arról is, hogy kedvezményes jegyekkel is készülnek a fesztiválra, amely idén készpénzmentes lesz.

Hozzátette, hogy

a fesztivál szakmai iránymutatásáért ebben az évben is Thür Ádám, a debreceni IKON séfje felel, aki folyékony nitrogénnel készít majd fagylaltot a színpadon.

Thür Ádám megjegyezte, hogy az ízemlékek vissza tudnak repíteni minket a múltba, ezért idén biztos nagyon különleges fogásokkal készülnek a kitelepülők. Az IKON például szalonnasütéssel és debreceni párossal idézi meg a múlt nyarait, természetesen nem hagyományos módon.

Hangsúlyozta, hogy nemcsak a gasztronómia kedvelőinek fontos ez az országos szinten is elismert rendezvény, hanem a szakmának is, ugyanis itt inspirálódhatnak és találkozhatnak a közönséggel.

A kiemelt kép illusztráció.