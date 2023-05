Little G Weevil elkészítette utolsó stúdióalbumát

Szándékai szerint utolsó stúdióalbumát készítette el Little G Weevil. Az Amerikában is ismert magyar blueszenész If I May... című anyaga július végén jelenik meg.

„Nem gondolom, hogy egy zenésznek élete végéig lemezeket kellene kiadnia. Úgy látom, nem fogok több teljes albumot készíteni új dalokkal, de lehet, hogy korábbi számaimat újragondolom, ahogy az a legutóbbi anyag, a 2021-es Live Acoustic Session esetében volt” – mondta Little G Weevil (Szűcs Gábor) az MTI-nek.

A számos rangos nemzetközi blueszenei díjjal elismert gitáros, énekes, dalszerző kitért arra, hogy mintegy nyolcvan saját szerzeménye született a neki kedves southern blues stílusban. Ezeket eddig szólóban vagy duóban rögzítette, de szeretné hallani zenekari megszólalásban is.

„Az If I May… a tizedik lemezem, tíz tradicionális szerzeményem szerepel rajta. Olyan társakkal készítettem, akik tisztelnek, szeretnek, értik, amit csinálok, és akikkel az anyagot szerte a világon szeretném bemutatni. Velük tudom elképzelni, hogy a korábbi dalok átdolgozásával a jövőben koncertalbumokat csináljak” – fejtette ki Little G Weevil.

A megjelenés előtt álló új lemezen a gitáros-énekes mellett K.C. Brown (Czigány Attila; szájharmonika, vokál), Mr. Jambalaya (Nemes Zoltán; zongora, vokál), Pengő Csaba (nagybőgő) és Kiss Tamás (dob) hallható. „Mindegyiküket húsz éve ismerem, Zoli és Csabi már az első szólólemezemen, a 2009-es Southern Experience-en szerepelt, Zolival a Spo-Dee-O-Dee zenekarban a kilencvenes években együtt játszottunk.”

Hangsúlyozta, hogy a southern blues-ban hagyományosan a gitár és a dob a fő hangszer, nála a gitártól Mr. Jambalaya New Orleans-i stílusú zongorajátéka veszi át a ritmus diktálását, miközben a szájharmonika is hangsúlyos szerepet kap.

„Egy szám kivételével az egész lemezen ugyanazt a gitárt használom, amely magyar gyártmány, én csak mocsárgitárnak hívom a hangja miatt.”

A dalok szövegei nem csak személyes történetekről, szerelmekről szólnak (utóbbira a Yoga Girl és a Scan Me, Scam Me Not példa), Little G aktuális kérdésekkel is foglalkozik: a Spy Balloon Blues-ban a politika, a Tingalingaling (Everybody’s Qualified) című dalban az oktatás ügye jelenik meg. A lemez kulcsdalai között van a karrier bizonytalanságaival foglalkozó One Last Time is.

Elmondta, hogy a lemezhez tizenöt dalt rögzítettek, a lemaradt öt a későbbiekben egyenként fog megjelenni. If I May… című lemeze a legnagyobb streaming és digitális platformokon, valamint CD-n egyaránt megjelenik itthon és külföldön július 28-án, később pedig a tervek szerint vinylen is.

Little G Weevil az egyetlen európai zenész, akinek (2013-ban) sikerült megnyernie az International Blues Challenge elnevezésű memphisi nemzetközi versenyt. Jelölték az amerikai Blues Music Awards-ra is, és 2014-es lemeze, a Moving is szerepelt a Blues Blast Music Awards jelöltlistáján. 2004-ben költözött Amerikába, ahol az alabamai Magic City Blues egyesület segítségével indította el karrierjét. Bluesgitárosként tizennégy évig élt és dolgozott az Egyesült Államokban, állandó fellépő volt a híres memphisi Beale Streeten, és több lemeze is sikert aratott. Öt évvel ezelőtt költözött haza Magyarországra.

(Fotó: Nemzeti Fotótár/Mónus Márton)