Egy 400 éves festmény tartja lázban a világot: tolonganak, hogy lássák a furcsa felfedezést

A holland mester, Ferdinand Bol által, a 17. században festett Fiú portréja egy nyolcéves gyereket ábrázol, aki egy vörös ruhával díszített asztal mellett áll, kezében egy serleget tart. Úgy gondolják, hogy a festményen látható fiú Frederick Sluysken, a művész feleségének másodunokatestvére lehet – írja a DailyStar.

A fiú fekete kabátban és köpenyben, fehér, fodros ujjú ingben, vörösesbarna zokniban és fekete csizmában látható.

Közelebbről megnézve azonban úgy tűnik, hogy a csizma egyik oldalán egy fehér pipa látható – annak ellenére, hogy a képet több mint 300 évvel a Nike márka 1964-es alapítása előtt festették.

Egy sasszemű anyuka fedezte fel a 17. századi portréban a modern kori edzőcipőt: „Azt mondtam a lányomnak: Várj csak, Nike edzőcipő van rajta? A korát elnézve, biztosan a világ elsőnek legyártott Nike-ja került a lábára. Vagy ő tényleg egy időutazó?” – mondta az anyuka.

A a londoni National Gallery szóvivője elmondta: „Nagyon örülünk, hogy ez a kép ilyen nagy sikert aratott látogatóink körében.”

Nem ez az első alkalom, hogy egy modern tárgyat fedeztek fel egy antik műalkotásban, e hónap elején a művészet fanatikusai egy közel 90 évvel ezelőtti festményen egy iPhone-nak tűnő tárgyat fedeztek fel.

Umberto Romano 1937-ben festette a Mr Pynchon And The Settling Of Springfield című képet, 70 évvel azelőtt, hogy az Apple okostelefon első kiadása megjelent volna. A kép ide kattintva tekinthető meg.

Tavaly októberben pedig az osztrák Ferdinand Georg Waldmüller 1860-ban készített festménye tartotta lázban az internetezőket. A festményén első ránézésre úgy tűnik, mintha a rajta szereplő alak egy okostelefont fogna a kezében, ami nyilván valóan lehetetlen, hiszen a kép 1860-ban készült.

A műalkotás hamar népszerű lett az interneten a meglepő felfedezés után, a kommentelők pedig azonnal kombinálni kezdtek. S bár rengeteg verzió született, mit is tarthat valójában a festő múzsája a kezében.

A műkritikusok szerint egyszerű a magyarázat, hiszen egy imakönyvet olvas sétája közben, nem pedig a közösségi médiát böngészi.

