EFOTT: Fókuszban a közösségképzés

A jövő egyetemének stratégiáját indítjuk el az idei EFOTT-on a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával (HÖOK) együtt, hogy a közösségképzésben a hallgatóból alkotó váljon – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára kedden sajtótájékoztatón.

Hankó Balázs az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója, a július 12-től 16-ig tartó Velencei-tavi, sukorói esemény kapcsán beszélt erről. Mint fogalmazott, arra keresik a választ, miként tudnak egyetemi oktatókkal, kutatókkal és mentorokkal közösségben úgy tovább formálódni, hogy jövőképesek legyenek.

A KIM államtitkára szólt arról, hogy az EFOTT fesztivál idén a törökországi földrengésben érintett hallgatókat is vendégül lát. Csillag Zsolt, az EFOTT idei házigazdája, a Pannon Egyetem kancellárja kiemelte: hét helyszínen több mint száz attrakció várja a látogatókat, a fesztiválon a kultúra, az egészséges életmód, a digitalizáció és a fenntarthatóság áll a középpontban. Hozzátette:

több mint kétszáz önkéntesük segíti a fesztivált, öregdiákoktól az oktatókon át a hallgatókig.

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora kitért arra, hogy az intézmény székhelye, Veszprém idén Európa Kulturális Fővárosa, és 2023-ban immár 30-ik alkalommal rendezték meg a Veszprémi Egyetemi Napokat.

„Az ország első egyetemi fesztiválját Veszprémben rendeztük 1969-ben, ezt a hagyományt azóta is fontosnak tartjuk. A Pannon Egyetem a fenntarthatóság intézményeként pozicionálja magát a hazai felsőoktatásban, a környezeti problémákra pedig nincs jobb példa a Velencei-tónál, amelyben idén szerencsére több a víz, mint tavaly” – mondta Gelencsér András. Hozzátette: a fesztivál napközbeni programjai az értékteremtés, a kultúraközvetítés jegyében zajlanak.

Az EFOTT tulajdonosi jogköreit gyakorló Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) elnöke, Eszterhai Marcell kitért arra, hogy az EFOTT egyben a felsőoktatás ünnepe. A fesztivál egyetemi kampuszát jelentő UNIversumba idén rekordszámú felsőoktatási intézmény jelentkezett, találkozási lehetőséget kínálva a hallgatóknak.

Az EFOTT programjai között a magyar felsőoktatás által kínált lehetőségek bemutatása, népszerűsítése kiemelt helyet foglal el

– fogalmazott.

L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója a Velencei-tó környékiek nevében arra hívta fel a figyelmet, hogy az EFOTT 2015 óta van a Velencei-tónál, és a térség számára kiemelt fontosságú esemény, amely százezres nagyságrendű vendégéjszakával járul hozzá a helyi turizmushoz. „Kiemelt célunk az ifjúsági szálláshelyek további bővítése, hogy egész évben minél több egyetemistát fogadhasson a térség”.

A fesztivál első napján, július 12-én szerdán a Carson Coma, T. Danny, a BSW és a VALMAR zenél a nagyszínpadon, csütörtökön a kilencvenes-kétezres évek sztárjai, a Blue, a La Bouche és a Culture Beat lépnek színpadra, Geszti Péter egy Best of Geszti-produkcióval érkezik, és műsort ad Korda György és Balázs Klári is. Pénteken a Wellhello, Dzsúdló és a Halott Pénz, szombaton pedig többek között a Follow the Flow, ByeAlex és a Slepp, Azahriah, valamint Majka koncertje várja a látogatókat a Velencei-tó partján.

