Nagy visszatérőkkel zárult a cannes-i filmfesztivál

Arany Pálma-díjas legendás rendezők alkotásaival zárult a 76. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos programjának versenye: a német Wim Wenders egy Japánban játszódó történettel, míg a kétszeres fődíjas 86 éves brit Ken Loach saját állítása szerint élete utolsó filmjével érkezett. A díjakat a szombat esti záróünnepségen nyújtja át a zsűri.

A 2006-ban a Felkavar a széllel, tíz évvel később pedig az Én, Daniel Blake című filmmel Arany Pálmát nyert brit rendezőnek péntek este bemutatott The Old Oak (Az öreg tölgy) című drámája 2016-ban egy észak-angliai egykori bányavárosban játszódik, ahol a munkások egy része nem nézi jó szemmel, amikor szíriai menekülteket telepítenek be hozzájuk. Ken Loach filmje arra a problémára keresi a választ, hogy az elzárt helyen, szegénységben élők hogyan tudnak befogadni náluk is bizonytalanabb helyzetből érkező idegeneket, illetve azok hogyan tudják elfogadtatni magukat a helyiekkel.

„Ez a film a reményről szól. A harcot folytatni kell, és győzni fogunk” – mondta a világpremier végén ökölbe szorított kézzel a 86 éves filmrendező, akit öt percen át állva ünnepelt a fesztiválközönség.

Kapcsolódó tartalom

A másik nagy visszatérő a Párizs, Texas című filmdrámáért 1984-ben Arany Pálmát nyert, 1987-ben pedig a Berlin felett az ég című filmjéért a legjobb rendezés díját megkapó 77 éves Wim Wenders, akinek idén két filmje is szerepelt a hivatalos programban. Az Anselm címmel készített kísérleti dokumentumfilmjét Anselm Kiefer német festőművészről versenyen kívül mutatták be, míg a Japánban játszódó Perfect days (Tökéletes napok) című játékfilmjének a versenyprogramban volt csütörtökön a világpremierje.

Az egyszerű történet főhőse egy egyedül élő és hallgatag, ötvenes évei végén járó férfi, akinek munkája Tokió nyilvános illemhelyeinek takarítása. A kamera szorosan követi a Jakuso Kódzsi által alakított méltóságteljes férfi látszólag egyforma mindennapjainak rituálisan ismétlődő eseményeit a reggeli készülődéstől az illemhelyek alapos tisztításán át a parkban elfogyasztott ebédig. Múltja az utcai váratlan találkozások során lassanként bontakozik ki.

Kapcsolódó tartalom

A 21 bemutatott versenyfilmből a fődíjra az egyik nagy esélyes a Hulló levelek című melankolikus finn alkotás, Aki Kaurismäki rendezésében. A Kikötői történet, A múlt nélküli ember, A remény másik oldala vagy a Leningrad Cowboys menni Amerika című filmek alkotójának legújabb filmje nyerte el a Screen brit szaklap által megkérdezett kritikusok tetszését a leginkább, s az is köztudott, hogy a nemzetközi zsűri elnöke, Ruben Östlund kétszeres Arany Pálma-díjas svéd rendező finn kollégájára példaképként tekint. A Hulló levelek című tragikomédia két magányos emberről szól, akik véletlenül találkoznak a helsinki éjszakában, és megpróbálják megtalálni első, utolsó és egyetlen szerelmüket. Az egyszerű és pozitív kicsengésű alkotás egyes jeleneteiben olyan filmrendezők előtt tiszteleg, mint Bresson vagy Chaplin.

A Le Film Francais francia nyelvű szaklap által megkérdezett filmes újságírók pedig Justine Triet francia rendezőnő Egy bukás anatómiája című filmjét helyezték az első helyre, amely egy művészházaspár egyik tagjának halálát követő nyomozás és bírósági tárgyalás története. A francia férje megölésével megvádolt német feleséget alakító Sandra Hüllert a sajtó esélyesnek tartja a legjobb női alakítás díjára is. A színésznő játssza az auschwitzi haláltábor parancsnokának, Rudolf Hössnek és családjának mindennapjairól szóló The Zone of Interest (Érdekvédelmi terület) című brit versenyfilm főszerepét is, amely szintén pozitív kritikai visszhangot kapott a fesztiválon.

A díjakat szombat este adja át a zsűri.

Kiemelt kép forrása: EPA/Pascal Le Segretain/POOL