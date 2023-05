Filmpremierek pünkösdkor a Dunán

Vallási tartalmaival a keresztény egyház születésnapját ünnepli pünkösdkor a közmédia. A Duna magazinműsorai és a csíksomlyói búcsú jubileumi, 30 éves közvetítése mellett az MTVA két munkatársának vallási témájú dokumentumfilmjét is bemutatja a hosszú hétvégén.

A húsvét utáni ötvenedik napon – idén május 28-án – tartja a keresztény világ a pünkösd ünnepét. Az időszak kiemelkedő eseménye a csíksomlyói búcsú: a világ magyarságának legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségét május 27-én, szombaton 10 órától kísérhetik figyelemmel a nézők a Dunán.

Különlegesség, hogy idén van a 30 éves évfordulója annak, hogy a csatorna először közvetítette a búcsút. A jubileumi adásban megszólal két olyan búcsújáró, aki 74 évvel ezelőtt gyermekként vett részt a zarándoklaton, valamint a Csíksomlyót rendszeresen látogató Kubik Anna színművész.

A 2023-as búcsú jelmondatát Assisi Szent Ferenc egyik imájából választották abból az alkalomból, hogy idén 800 éve nyert pápai jóváhagyást a ferences rend. Az adást 22:05-kor megismétli a Duna World. Az élő adás online is elérhető a Médiaklikk.hu oldalon. Pünkösdvasárnap egész nap tematikus műsorfolyamot adnak: a reggeli vallási magazinműsorok mellett keresztény könnyűzenei koncertklipek láthatók, majd 11 órától pünkösdi evangélikus istentiszteletet közvetítenek Nagykanizsáról.

A pünkösdi hosszú hétvégén mutatkozhat be a közmédia munkatársai által készített két új vallási dokumentumfilm is. Május 27-én, 13:30-kor jelenik meg a Duna műsorán Járai Judit, a Kossuth Rádió szerkesztőjének rendezésében készült, az Élhet-e kereszténység nélkül Európa? című dokumentumfilm. A történet középpontjában Ferenc pápa budapesti látogatásának hatása áll, miközben az alkotó mélyrehatóan vizsgálja a vallás és a kultúra összefonódásának folyamatát. Bemutatja, hogy Európa egyre inkább távolodik keresztény gyökereitől, és ezzel együtt veszít történelmi és kulturális identitásából, valamint felfedi, mi állhat a jelenség hátterében. A Rómában és a Vatikánban készített szakértői interjúkban a jövőt meghatározó kérdésekre keresi a választ a film alkotója, de megvizsgálja az elvilágiasodás és a bevándorlás által kiváltott változások hatását is.

A Zakar Ádám által készített Hívőszó – Ferenc pápa látogatása Magyarországon május 29-én, 18:55-kor debütál. A film a pápa április 28. és 30. között tartott második magyarországi látogatásának emlékezetes pillanatait örökítette meg. A nézők megismerhetik a pápai utazás legfontosabb momentumait, és Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szemszögéből is végigkísérhetik az eseményeket. Az interjúkban misére érkező civilek, tanúságtevők, katolikus papok, művészek és a vatikáni küldöttséggel érkező tudósító is megszólal. A film megmutatja, milyen hatással van a magyar hívők életére a Róma püspökével való találkozás, és hogyan élik meg a vallásukat ebben a kivételes helyzetben.

Élhet-e kereszténység nélkül Európa? – május 27-én 13:30-kor a Dunán.

Hívőszó – Ferenc pápa látogatása Magyarországon – május 29-én, 18:55-kor a Dunán.