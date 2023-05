Deja Vu Fesztivál retrósztárokkal június elején

A retró jegyében Thomas Anders, a Safri Duo, az Eiffel 65, a Blue, Panjabi MC, Dj Sash!, Inna, a Bellini, Alexandra Stan és Dr. Alban is fellép a szegedi Deja Vu Fesztiválon június 1-től 3-ig.

A nyolcvanas, kilencvenes és kétezres évek külföldi és hazai sztárjait felvonultató Deja Vu idén tízéves. A négy helyszínen futó háromnapos esemény End Show-val zárul az újszegedi partfürdőn – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

Mint írták,

a fesztivál nyitónapján, június 1-jén csütörtökön a Modern Talking egykori énekese, Thomas Anders ad koncertet, és szintén aznap lép fel a The Bongo Song című számmal híressé vált Safri Duo, valamint a Move Your Body című slágerrel ismertséget szerzett Eiffel 65.

A hazai előadók közül látható és hallható lesz Dj Dominique, Peat Jr., a Classic Fantastic, Bárány Attila és Bigiboy.

Június 2-án a Blue nevű brit fiúcsapat ad műsort a Deja Vu-n, amely annak idején Sorry Seems to Be the Hardest Word című dalával lett népszerű világszerte. Ezen a napon ad koncertet Panjabi MC, valamint Dj Sash! is, továbbá a hazai előadók közül a Kozmix, az Irigy Hónaljmirigy, az Ámokfutók, a Bon-Bon, Náksi, Erős vs. Spigiboy, a Millennium Kids és Joer.

A Deja Vu zárónapjára négy retrósztár jut:

érkezik a világhírű dance-pop díva, Inna, a Samba de Janeiro dalt előadó Bellini, a tavaly betegség miatt elmaradt koncertjét most pótló Alexandra Stan, valamint a nigériai születésű svéd fogorvosból világsztárrá vált Dr. Alban.

Az utolsó nap magyar előadói: Sterbinszky, Csordás Tibi, a Rakonczai piano, Wannabe XXL, valamint Molnárbé & Gabriel B.

A kiemelt kép illusztráció.