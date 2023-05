Háromnapos bábszínházi fesztivált rendeznek Szegeden

Hét országból több mint húsz fellépő érkezik a szegedi Tengerhab Gyereknap című bábszínházi fesztiválra, amely szombattól hétfőig tart a Móra Ferenc Múzeum előtti téren – tájékoztatta a szervező Kövér Béla Bábszínház az MTI-t.

A 10. Színházi Olimpia, azon belül is a Bábszínházi Világtalálkozó keretében megrendezett fesztiválon három napon keresztül reggeltől estig várják a nézőket.

A program péntek délelőtt a Langaléta Garabonciások gólyalábas produkciójával indul, vasárnap pedig szintén egy óriásbábos felvonulással, a cseh Art Prom V. O .S. A. Halak című előadásával zárul.

A fesztivál ízelítőt ad a bábjáték műfaji sokszínűségéből: pénteken a portugál José Manuel Valbom Gil vásári kesztyűs bábjátékkal érkezik Szegedre, a katalán Company La Tal társulat vásári mutatványos előadással készül. A közönség szombaton és vasárnap a svájci Tom Greder és csapata érzékszínházi produkciójának részese lehet: a Panorama Kino improvizatív, interaktív, térspecifikus előadást tart. Vasárnap Irene Vecchia a nápolyi bábszínház karakterét, Pulcinellát hozza el Szegedre.

A hosszú hétvége során a magyar előadásokból sem lesz hiány: Gulyás László Egérparádéja, Takács Dani Vitéz Lászlója és a Kövér Béla Bábszínház Pintyőke Cirkusz, világszám! előadása is szerepel a programkínálatban.

A bábelőadások mellett koncertek is várják az érdeklődőket. Szombat délután a Veronaki Zenekar, vasárnap a Hahó Együttes lép fel. A háromnapos gyereknap állandó programjai között szerepel a Tekergőtér, a Port Ciggedin múzeumtotó és Kádár Ferkó fotószínháza is, de bábsimogató és bábkészítő műhely is várja az érdeklődőket.

A programok ingyenesen látogathatók, de a helyszínen vásárolható támogatói jegy, amely a bábszínház történetét mesébe foglaló A nagy Lötty című kötet mellett és a 10. Színházi Olimpia keretén belül júniusban megvalósuló egyik előadás belépőjét is magába foglalja.