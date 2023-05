Így készült az M5 által díjazott Jeges sodrásban című film

Kriska Ferenc Jeges sodrásban című filmje nyerte a hétvégén megrendezett IX. Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Filmfesztiválon az M5 kulturális csatorna különdíját. Az alkotás a téli vízi élővilág sokféleségét és az ökoszisztémát veszélyeztető tényezőket mutatja be többféle víz alatti filmes technikát felvonultatva. A különleges munka részleteiről a csatorna Librettó című műsorában mesélt a mindössze 18 éves filmes.

A közmédia kulturális csatornájának különdíjával elismert Kriska Ferenc előtt még nagy jövő állhat – jelenleg középiskolás, ugyanakkor már számos fesztiválgyőztes rövid természetfilmmel büszkélkedhet. Otthonról hozza a természetjárás és annak megörökítésének szeretetét: édesapja, Kriska György neves biológus, aki az oktatás és a kutatás mellett filmezéssel is foglalkozik. Apa és fia évek óta filmes szemmel járják hazánk kirándulóhelyeit, és kamerájukkal megmutatják a legérdekesebb jelenségeket, amelyek mellett a legtöbben elhaladnánk.

A Jeges sodrásban című alkotás lenyűgöző képsorokkal mutatja be a hideg évszakban a vizek alatt megbúvó élővilágot, és rendkívüli részletességgel ábrázolja a természet apró részleteit. A miniatűr élettér rögzítésében az édesapja volt Kriska Ferenc legnagyobb segítsége – mesélte az ifjú filmes az M5 Librettó című műsorának vendégeként.

„A víz alatti felvételeket a legnehezebb elkészíteni, de ezek a leglátványosabbak. Többféleképpen készültek, az egyik jelenethez – amikor egy pióca megtámad egy gilisztát – édesapám berendezett egy akváriumot a helyszíni növényekből és állatokból, majd makrooptikával rögzítettük a történéseket. A helyszíni víz alatti felvételeknél pedig vízálló akciókarmerát használtam, jó nagy látószöggel, hogy mi is benne legyünk a képben, így még színesebb lett a film. Negatív akváriumos technikával is dolgoztunk, ami nagyon jó minőségű felvételeket eredményezett” – sorolta a munkafolyamatokat Kriska Ferenc, aki sokat tanult a természetről és a filmezésről is a forgatások alatt.

A fiatal alkotónak az volt a célja, hogy megmutassa, a természet sosem pihen, a jégtakaró alatt is folyamatosan munkálkodik az élet, valamint, hogy a nézők felismerjék természeti kincseink fontosságát, és felhívja a figyelmet azok megóvására. Kiemelte, a rövidfilm bemutatja a klímaváltozás egyik következményét: az invazív fajok elszaporodását. Ez a folyamat azért problémás, mert kiszorítja élőhelyükről az őshonos növényeket és állatokat. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken, ahol 60 napig elérhetők a Librettó korábbi adásai is.

A kiemelt kép illusztráció.