Rangos nemzetközi elismést kapott a közmédia ukrán artistagyermekekről szóló riportfilmje

A Te ugrasz, én elkaplak című film második helyezett lett az ABU Asia-Pacific Broadcasting Union (Ázsiai-csendes-óceáni Médiaszolgáltatók Egysülése) és az UNESCO által alapított Together for Peace (Együtt a békéért) elnevezésű versenyen. A megmérettetésre 5 kontinens 27 országából 105 alkotást neveztek. Az elismerést olyan műsoroknak ítélik oda, amelyek aktívan hozzájárulnak a társadalmi béke, a kulturális megértés, az emberi jogok előmozdításához, valamint a diszkrimináció és az erőszak elleni küzdelemhez.

Az ABU Together for Peace-díj a kelet-ázsiai műsorszórók szövetsége, az Asia-Pacific Broadcasting Union által alapított elismerés. Az ABU és az UNESCO Együtt a békéért kezdeményezés részeként hozták létre, amelynek célja a televízió- és rádióműsor-szórók által készített kivételes tartalmak kiemelése.

A TV kategória második helyezettje, a Nemzetiségi és Külhoni Főszerkesztőség által készített Te ugrasz, én elkaplak című dokumentumfilm, amelyet a Rondó nemzetiségi magazinban láthattak először a Duna nézői, a Harkivi Cirkusz Stúdió Budapestre menekült diákjainak életét dolgozza fel. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ az orosz-ukrán háború kitörésekor több mint 100 ukrán menekült artistát, – köztük sok kiskorú gyereket – fogadott be. Az ő történtetüket követi nyomon a film. „Már megszoktam az önálló életet” – mondja egy 10 éves kisfiú a film elején, aki szülők nélkül érkezett a magyar fővárosba. Az alkotás fájdalmasan megható részletességgel mutatja be az ide érkező gyerekek alkalmazkodását a magyarországi élethez, amelyhez a Fővárosi Nagycirkusz nyújtott segítő kezet. A menekültek szállást, étkezést, tanulási lehetőséget kaptak, valamint orvosi ellátást is biztosítottak számukra. A film bemutatja, ahogy a háborús helyzet ellenére a Fővárosi Nagycirkuszban az ukrán és orosz művészek mégis együttműködve dolgoznak a porondon, hiszen a manézsban egymás életét tartják a kezükben. Ahogy a diákok harkivi tanára megfogalmazta: „ha te ott elugrasz, én itt bármikor elkaplak.” Ez a film legfontosabb üzenete is egyben, a művészek szeretetben, megbékélve egymással dolgoznak, a kialakult válságos helyzeten felülemelkedve.

„Az elismerés nagyon megtisztelő, emellett boldogsággal tölt el, mert az egész stáb szívét-lelkét beletette ebbe a filmbe, hogy megmutathassuk azt a példaértékű fegyelmet, alázatot és elhivatottságot, ahogy az artisták együtt dolgoznak nemzetiségtől függetlenül” –összegezte a film szerkesztője, Olasz-Hartyányi Nikoletta.

A Rondó nemzetiségi magazin munkatársai mellett a nemzetközi díj kitüntetés értékkel bír a közmédia számára is, hiszen missziójában kiemelten fontos szerepet tölt be a társadalmi felelősségvállalás.

A díjnyertes, Te ugrasz, én elkaplak című filmet ismét műsorra tűzi a Duna pünkösdhétfőn 17:25-kor.

Szerkesztő-riporter: Olasz-Hartyányi Nikoletta, Rendezte: Bozsánovics Anita, Vezető operatőr: Gábor András, Operatőr: Jován Márk Ádám, Mohai Márton, Nyers Zoltán, Vágó: Kirchmayer Richárd, Hangmérnök: Nagy Péter, Világosító: Dencsik Péter, Kovács Tamás, Colorist: Csulak István, Gyártásvezető: Boda János, Patakfalvi Sándor