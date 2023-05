Radó Denise a szórakoztatáson túl példát is akar mutatni a közönségnek

Bár színházi családból származik, meglepő módon sokáig egyáltalán nem vonzotta a szereplés, mert félénk kislány volt. Radó Denise Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes művész a Dankó Rádió Jó pihenést! című hétvégi magazinjában vallott arról Nádas György szerkesztő-műsorvezetőnek, hogyan szeretett bele végül szakmájába, és miért fontos számára a szép magyar beszéd.

Almássy Gizi és Radó László gyermekeként a színház varázsába született Radó Denise, gyerekkorában mégsem dédelgetett olyan vágyakat, hogy felnőttként színésznő lesz majd. Művészettörténetet tanult, de végül megpróbálta a Színművészetit is. Másodjára vették fel, és az első félév után majdnem ki is rostálták, mert túl gátlásos és befelé forduló személyiség volt – osztotta meg a Dankó Rádió műsorának vendégeként. Radó Denise egyetemistaként főleg a beszédórákat szerette, mert azokon sok sikerélménye volt. Tanárai, Gosztonyi János Jászai Mari-díjas színművész és Montágh Imre logopédus tanításai a mai napig kísérik a pályáján.

„Színészként nemcsak az a dolgunk, hogy szórakoztassunk, hanem példát is kell mutatnunk. Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy választékosan, szép magyarsággal beszéljünk, erre mindig nagy hangsúlyt fektetek. Egyik nagy mesteremnek a legnagyobb magyar beszédművelőt, Montágh Imrét tartom, akitől egyetemistaként rengeteget tanultam” – mondta Radó Denise a Dankó Rádió Jó pihenést! című műsorában. Szép beszédére és egyedi orgánumára hamar felfigyeltek, a legtöbben ma is szinkronszínészként ismerik. Többek között Meryl Streep, Sigourney Weaver és Tia Carrere magyar hangja volt, de több művészeti területen is kipróbálta magát. Dolgozott díszlet- és jelmeztervezőként, koreográfusként és rendezett is. Leginkább direktorként érzi jól magát, tinédzserkorában, az iskolai színjátszókörben jött rá, hogy ez a kedvenc terepe a „színházcsinálásban”. Hozzátette, ritkán adatik meg neki, hogy rendezzen, talán épp ezért élvezi annyira az ilyen munkákat. A teljes beszélgetés újrahallgatható a Médiaklikken, ahol 60 napig elérhetők a Jó pihenést! korábbi adásai is.

