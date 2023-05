Jubileumi programmal várja a közönséget a Zsámbéki Nyári Színház

Június elejétől augusztus végéig tartó 40. évadában jubileumi programmal, neves színészekkel és zenészekkel várja a közönséget a Zsámbéki Nyári Színház és állandó játszóhelye, a Zichy-kastély udvarán felállított szabadtéri színpad.

A 40. jubileumi szezonban a szervezők a meglévő adottságokra és az elődök elkötelezett munkájára építve a kor problémáira érzékeny és azokról a közönséggel párbeszédet folytató alkotóknak és műveiknek adnak teret – olvasható a színház MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményben.

Mint írják,

a kerek évfordulóra augusztusban fotókiállítással és online is elérhető kiadvánnyal készülnek, a zsámbéki színpadon pedig olyan művészek adják egymásnak a stafétát, mint Vecsei H. Miklós, Mácsai Pál, Scherer Péter, Jordán Tamás, Bálint András, Keresztes Tamás, Lackfi János, Grecsó Krisztián, Máté Gábor, Gálffi László, Hernádi Judit, Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter, Wunderlich József, Hajdu Steve, Csuja Imre, Csákányi Eszter, Trill Zsolt, Hámori Gabriella, Dresch Mihály, Csorba Lóci, Lukács Miklós, Beck Zoltán és Szabó Balázs.

A közleményben felidézik, hogy a Zsámbéki Szombatokat 40 évvel ezelőtt, 1983-ban Mátyás Irén és Bicskei Gábor alapította, beírva ezzel a várost a kortárs színjátszás és színházművészet fontos helyszínei közé. Azóta a színház játszóhelye megváltozott és célcsoportja is átalakult, de az irodalom és a színházi iránti elköteleződés a városban megmaradt: egy-egy előadáson 250-600 fő tölti be a Zichy-kastély udvarának nézőterét.

A kerek évfordulót ünneplő programok mellett néhány további produkciót is az emlékezés és tisztelgés jegyében tűztek műsorra. Januárban mutatták be a Cseh Tamás születésének 80. évfordulójára életre hívott Füst a szemében című előadást, amely nyáron a szabadtéri színpadon is látható Vecsei H. Miklós, Szabó Balázs és Ratkóczi Huba közreműködésével, akárcsak Beck Zoltán és Szűcs Krisztián Másnap című előadása, amellyel szintén Cseh Tamás alakját és dalait idézik meg.

Bálint András és Jordán Tamás az idén ünnepelte 80. születésnapját. A Rózsavölgyi Szalon általuk játszott Bálint+Jordán=160 című bemutatójának meghívásával a két színészóriás előtt tiszteleg a színház.

A közleményben kiemelik, hogy

rengeteg emlékezetes alakítás fűződik az Orlai Produkció, a Rózsavölgyi Szalon és a Centrál Színház egy-egy vendégjátékában szereplő színészek nevéhez. Hernádi Judit és Gálffi László, Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter párosa a Love letters, illetve az …És Rómeó és Júlia című darabban látható az idén. Keresztes Tamás előadásában Zsámbékra érkezik az Egy őrült naplója című darab is.

Mint kiemelik, Seres Tamás rendezésében izgalmas szereposztással folytatódik a #kedvesZsámbék! felolvasószínházi sorozat, Wunderlich József, Trill Zsolt, Csákányi Eszter, Hajdu Steve, Dresch Mihály, Csorba Lóránt, Csuja Imre és Hámori Gabriella fellépésével.

Újabb produkciókban és formációkban látható Grecsó Krisztián, Szabó Balázs, Vecsei H. Miklós és Beck Zoltán. „A kortárs alkotóművészek szerzői estjein érzékenyen és finoman vegyül egymásba zene, irodalom és vallomásos próza, érintésnyi közelségbe kerül alkotó és néző” – olvasható az ismertetőben.

Mint írják, Mácsai Pál, Máté Gábor és Lukács Miklós ismét különleges előadásban idézik meg az Esterházy Péter és Örkény István gondolkodása közti kapcsolatot: az elhangzó szövegeket Bartók, a dzsessz, a népdalok motívumai és a szabad zenei improvizáció fogja össze.

Thuróczy Szabolcs Bödőcs Tibor Meg se kínáltak című „kocsmaáriáját” adja elő Keresztes Tamás rendezésében, Scherer Péter pedig Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül című kisregénye színpadi adaptációjával érkezik Zsámbékra Parti Nórával és Marton Róberttel.

A Zsámbéki Nyári Színház az évek során egyre szorosabbra fűzte kapcsolatát a határon túli színházakkal. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Petőfi Sándor A helység kalapácsa című produkciójának meghívásával ezt az együttműködést kívánják feléleszteni.

A Zsámbéki Nyári Színház előadásairól további információ weboldalukon érhető el.