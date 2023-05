Archív fotókat vár a Nemzeti Hauszmann-program

Olyan archív fotók beküldésére tett közzé felhívást a Várkapitányság a Nemzeti Hauszmann-program Facebook-oldalán, amelyek a Budavári Palotanegyedben készültek, így segíthetik az épület korhű rekonstrukcióját.

Az egykori uralkodói palota hamarosan visszakapja századfordulós homlokzatát és tetődíszeit, belső tereinek egy része is korhűen születik újjá.

A pontos újratervezést az eredeti elképzelések mellett a korabeli fényképek tudják a leginkább támogatni, mert több esetben a mesterek kisebb-nagyobb módosításokkal valósították meg az elfogadott terveket – emlékeztet a Várkapitányság által az MTI-hez hétfőn eljuttatott közlemény.

Mint hozzátették: ezen apró, de lényeges eltérések kiküszöbölésére a tervezőcsapat szakemberei folyamatosan gyűjtik a még fellelhető képi anyagokat a Budavári Palota 2. világháborút megelőző és azt követő időszakából.

A tudományos igényű kutatás során eddig nem ismert képek is előkerültek már, az is előfordult például, hogy hagyatékból bukkant elő egy fontos részletet is tartalmazó fotó – áll a közleményben.

A Budavári Palotanegyedet ábrázoló, eredeti vagy digitalizált fényképeket, fotónegatívokat a fotoadomanyok@varkapitanysag.hu e-mail-címre juttathatják el a felajánlók.