Világhírű mentőkutyával túrázott Radványi Dorottya

A Duna Almárium című műsorának háziasszonya lelkes természetjáró. Legutóbbi sétájára különleges túratársak kísérték el: a világbajnok mentőkutya, Karma és gazdája, Leczki Sarolta is vele tartott, akik néhány hónappal ezelőtt részt vettek a törökországi földrengés mentőakciójában is.

Radványi Dorottya az aktív kikapcsolódás megszállottja: heti öt-hat edzés mellett gyakran jár hosszú gyalogtúrákra is. A Duna műsorvezetőjét gyerekkorától kezdve vonzzák a budai hegyek, kislány kora óta járja a Hármashatár-hegy rengetegét. Az Almárium új rovatában most egy rendhagyó túrára hívta a nézőket, amelyre nem egyedül vállalkozott. A stábon kívül négy kutya – köztük a világhírű magyar mentőkutya, a nyolcéves malinois, Karma –, valamint Leczki Sarolta, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzoltó főtörzszászlósa, mentőkutyás csapatvezető kísérte őt. A kirándulás pihenőidejében Radványi Dorottya arról érdeklődött, hogyan telnek napjaik a bevetés óta.

„A legfontosabb most a kutya regenerációja, ezért Karma több állatorvosi vizsgálaton, fizioterápián, gyógytornán esett át. A hideg idő és a romokon való mozgás megviselte az izomzatát és az ízületeit. Ami engem illet, még beszámolókat írok, szakmai és médiaprogramokon veszek részt. Továbbra is állandó készenlétben vagyunk, fejben és fizikailag is felkészültünk arra, ha szükség lenne a munkánkra” – mondta az Almárium műsorában Leczki Sarolta, aki a mentőkutya-kiképzés mellett a katasztrófavédelem jelenleg egyetlen hivatásos, 24 órában is riasztható kutyás szolgálatának vezetője.

Radványi Dorottya a kirándulásról ezúttal nemcsak a mozgás utáni kellemes izomlázat, hanem a mentőkutyás kiképző történeteit is hazavihette. A természetjárást a május 18-i adásban folytatta, miközben a Guckler-tanösvényen kalauzolta végig a nézőket Mészáros Péterrel, a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivőjével.

A következő hetekben az Almárium és a Család-barát jól ismert arcai új élmények után kutatnak, hogy kedvet csináljanak kreatív és hasznos foglalatosságokhoz a Duna nézőinek.

Család-barát – minden hétköznap 8:35-től, 9:25-től és 10:55-től a Dunán.

Almárium – szakértő- és sztárvendégekkel, minden hétköznap 13:30-tól, folytatás 15:00-kor és 16:50-kor a Dunán.