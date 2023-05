Elismerően beszélt Ujréti Lászlóról Terence Hill

Már a 9. évaddal fut nagy sikerrel a Dunán a Don Matteo című sorozat. A Terence Hill által megformált címszereplő hétköznap esténként Ujréti László hangján szólal meg, aki már a 80-as évektől kezdve szinkronizálja az olasz színészt, és egy alkalommal már személyesen is találkoztak egymással. A meghatározó szerepről a Duna Almárium című műsorában beszélt a Jászai Mari-díjas színművész.

Idén utoljára indulhatnak felfedező útra a nézők Don Matteóval: hamarosan záróévadához érkezik a népszerű olasz krimisorozat, amely Gubbio és Spoleto csodás tájai mellett izgalmas és lélekmelengető történetekkel várja a nézőket – jelenleg a 9. évad epizódjaival – minden hétköznap este a Dunán.

Terence Hill (Fotó: Don Matteo/MTVA)

A népszerű karakter hazánkban mára összeforrott Ujréti László hangjával, aki már több mint 300 alkalommal kölcsönözte hangját a színésznek. Az Almárium című magazin vendégeként a Jászai Mari-díjas színművész elmondta, annak idején, amikor megkapta Terence Hillt, nem voltak még castingok. A szinkronrendező biztos volt abban, hogy a Piedone-filmek két főszerepére Bujtor István és az ő hangját szeretné. Mint mondta, mivel a két olasz színész rengeteg közös filmet gyártott akkoriban, ezért megállás nélkül dolgoztak. Olyan is előfordult, hogy fogadást kötöttetek, hogy végig tudnak-e szinkronizálni egy filmet fekvő helyzetben.

Noha az új Bud Spencer–Terence Hill filmek az ezredforduló után megfogyatkoztak, a sikerük máig tart: örök kedvencek maradtak, ma is nagy nézettséget hoznak, és a filmforgalmazók rekordösszegekért kínálják őket. A Don Matteo-széria a 2000-es évek eleje óta hódít, azóta ez a sorozat is meghatározza Ujréti László szakmai életét. A színművész különösen örül annak, hogy egy alkalommal már személyesen is találkozhatott a sorozat főszereplőjével.

„2018-ban Bud Spencer halála után lehetőségem volt személyesen találkozni vele. Nagyon kedves, előzékeny emberként ismertem meg őt. Megköszönte a munkámat. Azt mondta, jobb színészt csináltam belőle, mint amilyen valójában”

– idézte fel Terence Hill szavait Ujréti László a Duna műsorában.

Don Matteo – minden hétköznap 19:45-től a Dunán.

A 13. évad szeptembertől magyar szinkronnal a Dunán.