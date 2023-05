Vígjátékba illő története van Zsédenyi Adrienn művésznevének

A 2000-es évek óta az egyik legmeghatározóbb női előadó hazánkban, de szólókarrierje indulásakor sok kihívás nehezítette az útját. Zsédenyi Adrienn bemutatkozó albuma mellett arról is mesélt az M2 Petőfi TV műsorában, hogyan választott magának annak idején művésznevet.

A Cotton Club Singers csúcsán lépett ki a zenekarból Zsédenyi Adrienn, Zséda, hogy szólókarrierbe kezdjen, ám teljesen más forgatókönyv szerint alakult a váltás, mint ahogyan eltervezte. Az önállósodás felé vezető út kihívásairól az M2 Petőfi TV Nézzünk szét! című műsorának rovatában, A hét lemezében beszélt a többszörös Fonogram- és EMeRTon-díjas előadó.

(Fotó: MTVA)

„Mikor meghoztam ezt a döntést, akkor Magyarországon valamiért nem igazán voltak sikeresek az új női előadók, inkább a fiúzenekarok és lánycsapatok voltak népszerűek. Mindeközben külföldön aranykorukat élték a szólisták. Én is saját dalokra vágytam, de közel két év telt el, mire összeállt az első szólólemezem anyaga” – emlékezett vissza az énekesnő, akinek 2002-es bemutatkozó albuma aranylemez minősítést kapott. A zenei anyag producere Rakonczai Viktor lett, akivel a Kőbányai Zenei Stúdióban osztálytársak voltak, mára több mint 20 éve dolgoznak együtt. A korong első nagy slágere, a Valahol egy férfi vár hónapokig vezette a slágerlistákat, és ez a dal az új, Zséda művésznévvel debütált.

„Visszajutott a kiadómhoz, hogy egy rádiós főszerkesztő szerint túl hosszú a nevem, ezért nem játssza be a dalaim. Igyekeztünk emiatt valahogy leegyszerűsíteni. J-Lo mintájára Orczy Orsolya stylist keresztelt el végül Zsédának, ez a név nagyon megtetszett. Olyan ötlet is volt, hogy egy angol szójátékként A-dream lesz a művésznevem. Felhívtam egy ismerősömet, hogy felvetődött ez az ötlet is, de mivel úgy értette, hogy agyrém, ezért hamar elvetettük”

– mesélte nevetve az énekesnő, aki jelenleg nyári nagykoncertjére készül és új dalokon dolgozik. A teljes beszélgetés újranézhető az M2 Petőfi TV Médiaklikk-oldalán, ahol 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

