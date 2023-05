Radics Béla sorstragédiájának okát fejti meg a róla szóló film

Eric Claptonhoz és Jimi Hendrixhez hasonlították, a kelet-európai rockzene első számú gitárhőse volt, de a legtöbb fiatal már nem ismeri sem a nevét, sem a zenéjét. Radics Béláról a közelmúltban film készült, az alkotás bemutatója után az M5 Librettó című műsorában beszélt a rendező.

Radics Bélát, a „gitárkirályt” a magyar rockzene egyik origójának tartják. A virtuóz gitárosról szóló, Radics Béla, a megátkozott gitáros című zenés életrajzi filmet május elején mutatták be. Rendezője, Klacsán Gábor az M5 Librettó című műsorának vendégeként a formabontó filmes megoldások mellett az első magyar gitárhős mélységekkel és magasságokkal teli életének néhány fejezetét is megosztotta.

„Régi adósságunk, hogy a rendszerváltozás előtt és után sem készült róla átfogó mű, leszámítva néhány könyvet. Ez az oka annak, hogy a neve semmit nem jelent az ötven alatti korosztálynak” – kezdte a műsorban Klacsán Gábor, hozzátéve, hogy rendezői szándéka arra irányult, hogy megfejtse a Radics-jelenséget.

„Merész vállalású film született, már csak a stílusát tekintve is. A játékfilmes jelenetekbe megszólalókat integráltunk, olyan hozzátartozókat, egykori zenésztársakat, akiknek élő emlékeik vannak Radics Béláról. Bár nem bélyegezték meg osztályidegenként, rendszerellenes zenésznek tartották, mert nem mutatott kompromisszumkészséget. Béla lázadása a zene forradalma volt, ám ezt félreértették” – osztotta meg gondolatait az M5 műsorában a Radics-film rendezője.

Klacsán Gábor kiemelte, hogy a készítők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a díszlettel és jelmezekkel korhű módon idézzék meg a hatvanas éveket, valamint újrateremtették a zenész virtuóz hangzásvilágát is. A felújított zenei betéteket az Edda Művek gitárosa, Alapi István játszotta fel, az anyag pedig nagy elismerést kapott a kortárs zenészektől. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken, ahol 60 napig elérhetők a Librettó korábbi adásai is.

Címlapfotó: A Taurus együttes tagjai a Naphegyen. Balról: Balázs Ferenc , Som Lajos, Radics Béla és Brunner Győző (Fotó: Nemzeti Fotótár/Bara István)