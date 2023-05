Új házigazda várja a gyerekeket a Hetedhét kalandban

Új műsorvezetővel várja a képernyő elé kis nézőit jövő héttől a közmédia gyerekcsatornájának szórakoztató, ismeretterjesztő műsora, a Hetedhét kaland. Török Bálint eddig is része volt az M2 Gyerekcsatorna csapatának, nagyrészt a háttérből támogatta a csodálatos mesevilágot teremtő műsorokat kreatív írásaival, forgatókönyveivel, ám egy-egy rovatban már megmutatta színészi tehetségét is. Nagy lelkesedéssel várja első „kalandozását” a kicsikkel, május 15-én 15:48-tól köszönti a gyerekcsatorna nézőit.

Ismét egy sokoldalú, tehetséges fiatal mutatkozik be az M2 Gyerekcsatorna képernyőjén. Török Bálint örömmel mondott igent a felkérésre, hogy csatlakozzon a Hetedhét kaland házigazdáihoz. Két évvel ezelőtt érkezett a közmédia gyerekcsatornájához, a Nézői képek, A nagyvilág hírei és az Állati sztori után a Színészmesterség rovatban tűnt fel, ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy igazán testhezálló feladat lenne számára a műsorvezetés.

Fotó: Csöndör Kinga

Jelenleg másodéves a BGE kommunikáció és médiatudomány szakán, emellett színjátszókörökben tevékenykedett és három éve egy improvizációs társulatnak is tagja, így nem csoda, hogy könnyű szerrel bújik a különböző karakterek bőrébe. Zenész családban nőtt fel, édesanyja zenetanár, édesapja pedig a Zeneakadémián végzett hangszertanárként, ő vezette be fiát egy nagyon különleges hangszer, az eufónium rejtelmeibe. Bálint emellett könnyűzenei érdeklődéséről is számot ad majd, ugyanis szabadidejében dalszövegeket ír és rappel – utóbbit a Hetedhét kaland adásaiban többször is megmutatja.

Mindig izgalmas kihívásnak tartotta, hogy gyermekeknek készíthet műsort, szívesen kísérletezett azzal, hogy melyek azok a tartalmak, amik a legnagyobb hatással vannak a kicsikre. Fontosnak tartja, hogy a minőségi, változatos és szórakoztató adásokban megjelenjen a humor és saját karakterének természetessége, játékossága is.

Az M2 Gyerekcsatorna csatornaigazgatója, Vass Éva szerint Bálint tökéletesen kiegészíti a műsorvezetők körét: „Szerteágazó érdeklődése, intelligens humora, precízsége és szakmai alázata egyértelműen arra predesztinálják, hogy példamutatóan, együttérzéssel és nem utolsó sorban élettel teli vagánysággal ő legyen az, aki megszólítja a Hetedhét kaland nézőit, akire a kicsik egyfajta nagytesóként is tekinthetnek.”

A kecskeméti születésű képernyőst munkája és tanulmányai már a fővároshoz kötik, de családjához és szeretett kutyusához, Szofihoz gyakran hazalátogat. Amikor éppen nem dolgozik, szívesen merül el a detektívregényekben, és nagyon szeret főzni – derül ki a róla készült bemutatkozó kisfilmből, amelyet a május 15-i Hetedhét kalandban is bemutatnak.

Hetedhét kaland – minden hétköznap 15:48-tól az M2 Gyerekcsatorna műsorán.