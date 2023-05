Wolf Katiék sejtették, hogy a Titán Éjféli járata a győzelem felé robog

Wolf Kati örül, hogy A Dal döntőjének végső négyesébe jutó produkciók közül nem a zsűrinek kell győztest választani. Úgy érzi, így valóban a legtöbb embernek örömöt okozó dal nyer. A nemzeti dalválasztó zsűritagja a Duna Család-barát című műsorának vendégeként az év dalának választott Titán együttes Éjféli járat című slágerének titkáról beszélt.

„Sejtettük, hogy az erdélyi együttes dala eljut a verseny végéig” – mondta Wolf Kati, aki szerint nagyon fülbemászó a Titán slágere. „Az énekesnek csodaszép a hangja, nagyon jó hallgatni. Ezen kívül érezni lehetett azt is, hogy mennyire összetartó a csapat, könnyen belopja magát az emberek szívébe” – részletezte az énekesnő a szászrégeni Titán sikerének titkát.

Wolf Kati (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)

Wolf Kati arról is beszélt, hogy a Duna dalválasztó show-jában szereplő énekesek, együttesek sokat tudnak profitálni a műsorból. Mivel már ő is állt a zsűri előtt a dalverseny versenyzőjeként, saját példájából tudja, hogy a győzelmen kívül a megszerzett ismertséget előnyükre tudják fordítani. Arra is biztatta az idei évad fellépőit, hogy ne engedjék el A Dal 2023-nak köszönhető közönségük kezét.

A Család-barát beszélgetése Wolf Katival a műsor Médiaklikk-oldalán újranézhető, és a korábbi adások is elérhetők 60 napig.

