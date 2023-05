Minden a családokról szól május 15-én a Kossuth Rádióban

„Ahol az élet kezdődik, és a szeretet nem ér véget” – erről, vagyis a családról szól a Kossuth Rádió egyedülálló, május 15-i műsorfolyama, amellyel a család nemzetközi napjára készül Magyarország leghallgatottabb talk rádiója.

1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította, a felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy a figyelmet a társadalom legfontosabb egységére irányítsa.

„A Kossuth Rádió számára mindig fontos volt, hogy erősítsük a legnagyszerűbb közösséget, a családot. Tesszük ezt nap, mint nap, például a Vendég a háznál című műsorunkban, de kiemelten foglalkozunk a témával a napi aktualitások között is. Most egy rendhagyó tematikus nap keretében, május 15-én szinte valamennyi műsorunk a családokról, hozzájuk szól” – emelte ki Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója.

Vasárnap 14 órától a Családok, történetek című műsorban indul a tematikus nap: a Nagycsaládosok Országos Egyesületének Babaköszöntó rendezvényéről hallható tudósítás. Hétfőn 9 órától várják a stúdióba a Napközben adásába többek között Nagy Annát, az Egyszülős Központ kuratóriumi elnökét, Király Nórát, a Fiatal Családosok Klubjának alapítóját, valamint Kardosné Gyurkó Katalint, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökét. Élő bejelentkezéssel színesítik a programot egy Ringató foglalkozást bemutatva.

11 órától a népszerű A Hely című műsorban ezúttal a zalaegerszegi Montessori Óvodából tudósítanak. Itt személyes indíttatásból, családi vállalkozásként indult csaknem húsz évvel ezelőtt az általános iskola, alapfokú művészeti iskola és óvoda. A sajátos pedagógiai szemléletnek köszönhetően egyfajta családként működik az intézmény, ahol a montessori farmon és az épületben is a tapasztalás, a tisztelet és a harmónia a legfontosabb.

11:30-kor a Vendég a háznál műsorába a 30 éves a Mózeskosár Egyesület vezetője érkezik. A civil szerveződést 1993-ban maroknyi örökbefogadó szülő és néhány, az örökbefogadás témájában járatos szakember hozta létre abból a célból, hogy minél több érintett család találkozzon egymással, és ezáltal csökkentsék elszigeteltségüket.

15:30-tól a Kalendáriumban a családok nemzetközi napja alkalmából Taracközi Kinga beszélget B. Tóth Klára képzőművész-íróval, aki gyermekeinek is átadta az alkotás szeretetét. Mind követték őt a pályán: egyik lánya festőművész, másik keramikus lett, fia faszobrász-restaurátorként dolgozik.

16 órától a Jó napot, Magyarország! első kérdése is a családtámogatás témájához kapcsolódik. A beszélgetős műsorban, mint mindig, most is a hallgatóké a főszerep.

„A hagyományokat természetes módon kell megélni és működtetni, az ősöket így éltetve tovább az utódokban” – vallja a 19 órakor kezdődő Az este vendége, Magyar Gábor háziorvos, gazdálkodó, hagyományőrző, zenész. Beszélgetőpartnere Horváth-Lugossy Gábor jogász lesz.

A Nagyok műsorában 19:30-tól Süveges Gergő vendége Tulassay Tivadar magyar orvos, gyermekgyógyász, nefrológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lesz.

Családok nemzetközi napja a Kossuth Rádióban május 15-én, a

Családok, történetek; Napközben; A Hely; Vendég a háznál; Kalendárium; Jó napot, Magyarország!; Az este; Nagyok műsorokban.

Erősítsük együtt a legfontosabb közösséget, a családot!