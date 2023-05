A szerelem tartotta itthon a világhírű magyar zenészt

Az Omega és az LGT legendás dobosa, Laux József idén lenne 80 éves. Az évforduló alkalmából az M5 Librettó című műsorában meséltek arról egykori zenésztársai, hogy a nemzetközi sikereit követően miért tért vissza Magyarországra.

A magyar rockzene hőskorának egyik legkiemelkedőbb zenésze Laux József, aki 1962-ben alapítótagja volt az Omegának, majd 1971-ben csatlakozott dobosként az első magyar supergrouphoz, a Locomotiv GT-hez. Öt évig tartó sikerszéria után azonban magánéleti és szakmai csalódások is érték. Disszidált, majd Los Angelesben telepedett le, miután elvált első feleségétől, a korszak nagy dalszövegírójától, Adamis Annától. A zenész külföldön is sikeressé vált, dolgozott Bryan Adamsszel és Frank Zappával is, azonban mégis visszatért gyökereihez. A hazatalálásának okát Frenreisz Károly és Karácsony János taglalták az M5 Librettó című műsorában, annak apropóján, hogy Laux József május 8-án lett volna 80 esztendős.

„Az utánozhatatlan dobolási stílusa, a zenéhez való hozzáállása, a menedzserszemlélete, az eredetisége, a fazonja mind hozzájárultak ahhoz, hogy a nehézségei ellenére is a pályán maradjon. Az amerikai sikerek után magabiztosan jött vissza Magyarországra. Először még kétlaki életet élt, mert nem akart szakítani a kinti léttel” – kezdte Karácsony János, aki két évet játszott együtt Laux Józseffel az LGT tagjaként.

„Zárkózott ember volt, nem sokat tudtunk arról, mi zajlik benne. A sors végül úgy hozta, hogy itthon ismerte meg a következő feleségét. Ez a találkozás nagyon sokat nyomott a latban, hogy aztán nem ment tovább, hanem visszatelepedett” – folytatta a Kossuth-díjas rockzenész, Frenreisz Károly, aki az LGT első éveiben játszott együtt Laux Józseffel, és a zenész élete végéig jó viszonyban maradtak. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken, ahol 60 napig elérhetők a Librettó korábbi adásai is.

