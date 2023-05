Jövő héten rendezik a Ludovika Fesztivált az Orczy-parkban

Honvédségi bemutatóval, Ludovika szabadegyetemi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várja az érdeklődőket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) május 11. és 13. között az Orczy-parkban Budapesten, a Ludovika Fesztiválon.

Az egyetem az MTI-nek küldött közleményében azt írta, fontos számukra a hagyományőrzés, amelynek egyik legfontosabb része a 100 napos ünnepség, amely a honvédtisztképzés lezárásának fontos mérföldköve, az utolsó lépcső 100 nappal az ünnepélyes tisztavatás előtt, és amelyhez kapcsolódva rendezik meg minden évben a Ludovika Fesztivált.

Hozzátették: május 11-12-én, csütörtökön és pénteken a Ludovika Szabadegyetem programsorozaté a főszerep. A két nap során nemzetközileg elismert szakemberek tartanak előadást a Ludovika Campuson, mint például Edward N. Luttwak, világhírű amerikai író, az USA Védelmi Minisztériumának tanácsadója, Charles J. Vörösmarty, az NKE díszdoktora, a világ egyik prominens hidrológiai szakértője. Az USA bűnüldözési tendenciáiról Scott Donovan, a Nemzetközi Rendészeti Akadémia budapesti szervezetének igazgatója beszél, aki több mint 20 évig dolgozott speciális ügynökként az Egyesült Államok titkosszolgálatánál, Dave Walsh, a De Montfort University bűnügyi nyomozás professzora pedig a kihallgatási technikákról tart tájékoztatót. Az NKE oktatói és kutatói mellett többek között Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterrel, és a védelmi innovációért felelős miniszteri biztossal, Porkoláb Imre dandártábornokkal is személyesen találkozhatnak a résztvevők.

Péntek este ingyenes koncertekkel várják az érdeklődőket a Tóparti Színpadon, ahol fellép Áron András, a Konyha, az erdélyi 4S Street, valamint a kárpátaljai Ullie zenekar. A party sátorban a BSW koncertje után Koósz Milán, Cooky és JumoDaddy zenél.

A szervezők statikus és dinamikus honvédségi bemutatókkal készülnek: a látogatók a Ludovika Campuson testközelből tekinthetik meg a Leopard 2A4 típusú harckocsit, a Gidrán többcélú páncélozott járművet, a KF41 Lynx gyalogsági harcjárművet és a PZH-2000 önjáró löveget. A vegyivédelmi bemutatók mellett különleges fegyverekkel is találkozhatnak a látogatók, de bepillanthatnak a Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központja által a katonai kibertér, valamint a kiberhadviselés rejtelmeibe is.

Szombaton a családi nap keretében a szélesebb közönség is betekintést nyerhet az egyes hivatásrendek világába: honvédségi programok mellett rendészeti bemutatókkal várják az érdeklődőket. Fegyverforgató show-val lép a közönség elé az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység Honvéd Díszzászlóaljának Különleges Díszelgő Csoportja, de a szervezők látványelemekkel tarkított kutyás, illetve harcászati bemutatóval is készülnek. A légtérben áthúz a Magyar Honvédség JAS-39 Gripen vadászgépe és a H145M és Mi-24 típusú helikopterek is. Szombaton gyerekkoncertek is lesznek: mások mellett fellép Farkasházy Réka és a Tintanyúl, valamint Wolf Kati is.

A rendezvény ingyenes, de csütörtökön és pénteken a szabadegyetemi programokon való részvétel, valamint a party sátorba történő belépés regisztrációhoz kötött. További információ a fesztivál honlapján érhető el.

A kiemelt képen hagyományőrzők a Ludovika Fesztiválon a budapesti Orczy-parkban. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)