Hagyományőrző bemutatók és vezetett séták várják a látogatókat a római tavaszünnepen

Többek között hagyományőrző bemutatókkal, vezetett sétákkal, ismeretterjesztő előadásokkal is várják a Floralia római tavaszünnepen a közönséget május 12. és 14. között az Aquincumi Múzeumban.

Pénteken, a fesztivál nulladik napján iskolás csoportok mérik össze ügyességüket a nagy aquincumi aszfaltrajzversenyen, míg a felnőtt látogatók számára ismeretterjesztő előadásokkal és légiós bemutatóval készülnek a szervezők – áll a múzeum MTI-hez eljuttatott közleményében.

Hétvégén az aquincumi polgárváros utcáit ismét ellepik a Flora istennő szertartására igyekvők, de lesznek gladiátorviadalok, valamint légiós és barbár harcosok bemutatója is. Az érdeklődőket ifjúsági olimpiai játékokkal és harcosképzővel, kézműves foglalkozásokkal és vásárral, divatbemutatóval és szakállszépségversennyel is várják. Lesznek továbbá vezetett séták az állandó és az időszaki kiállításokban, gyorstalpaló latin tanfolyam, rabszolgavásár, gyerekszínházi program, családi kalandjáték de még görög-római táncház is.

Különlegeség, hogy idén először a rómaiak helyett a barbárok veszik át az Aquincum feletti irányítást, így az is kiderül, hogyan ünnepelhetett egy fontos ókori ünnepet a város lakossága barbár fennhatóság alatt.

A program a harmadik kerületi lakosok számára ingyenes.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Aquincumi Múzeum