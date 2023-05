A megtorlás börtönében derült ki a testvérek titka – Folytatódik a „Cella – Letöltendő élet” című sorozat

Báró Julius Jacob von Haynau császári-királyi táborszernagy irányította a szabadságharc résztvevői elleni megtorlást 1849-ben. Elrendelte a haditörvényszékek felállítását, és jóváhagyta a gyorsított eljárást, ami ebben a vérzivataros történelmi korszakban nem csupán a katonákra, hanem a polgárokra is kiterjedt.

A haditörvényszékek számára különösebb tárgyalás nélkül az alábbi ítéletek kiszabását tették lehetővé:

Halálbüntetés: kötél, vagy lőpor és golyó által

Fogság: sáncfogság nehéz vagy könnyű vasban, vár-, fogház- vagy porkolábfogság vasban vagy anélkül

Pénzbüntetés: teljes vagyonelkobzás

Ahhoz, hogy valakit bűnösnek találjanak, széles lehetőséget biztosítottak Haynau törvényei, hiszen mindenki haditörvényszéki vagy rögtönítélő eljárás alá eshetett, aki

a népet lázadásra csábította

vagy akinek fiai a magyar hadseregben az ő megegyezésükkel szolgáltak

a császári-királyi vagy az orosz csapatok ellen fegyverrel támadt

a császári-királyi vagy orosz katonát „hitszegésre” bírta

fegyvert- és lőszert rejtegetett

a császári-királyi vagy orosz csapatokat, szállítmányokat vagy futárokat megtámadó, mozgásukat akadályozó, azoknak kárt okozó helységeket felgyújtotta.

A megtorlás legsúlyosabb formája a kivégzés volt. Haynau börtöncelláinak falai között gyakran átértékelődtek a barátságok, a testvériesség fénye is megkopott, és nem mindenki tudott hősies bajtársként viselkedni, amikor azzal fenyegették meg, hogy a szeretteit is utoléri a statárium, ha nem vallja be azt, amit a császári-királyi hadurak meg akarnak tudni. Nem volt könnyű magyarnak lenni.

A „Cella – Letöltendő élet” következő epizódjában az 1848-as szabadságharc idején két testvér az osztrákok fogságába esik. Kínvallatások kezdődnek egy titkos lőporraktár ügyében, ám a testvéreket nem lehet megtörni. Azonban minden megváltozik, amikor a császárpártiak a két fiú legkisebb öccsét is elfogják, és fény derül a család múltjában rejlő sötét titkokra.

A Megafilm Service nyolc külön epizódból álló minisorozatának „1849” című epizódja május 8-án, hétfőn este látható a Dunán a Kékfény után 21:35-től.