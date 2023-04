A halálsoron változott meg a gyilkos asszony élete

A halálbüntetés végighúzódik az emberiség egész történetén. Első írásos nyoma Hammurapi babiloni király törvényoszlopán található: „szemet szemért, fogat fogért”.

A gyilkosok azonban nem mindig eredendően ádáz gonosztevők, hiszen gyakran a legszebb érzés, a szerelem is képes gyilkos indulatokat kiváltani az emberből. A szerelmi háromszögek szereplői is sokszor gondolták azt a történelem során, hogy valamelyik fél halála tesz majd pontot az ügy végére. A feleség eltette láb alól a férj szeretőjét, vagy a férj választotta a válás helyett a gyilkosságot. Ilyen esetekre számos példát tud hozni a kriminalisztika. Szeretőként pedig az idő haladtával keserédes lesz a lopott boldogság íze, és harmadik fejében és szívében is születhetnek gyilkos tervek.

Az amerikai halálsoron lévő asszonyok közül minden 10. nő elkeseredett szerelmi indíttatásból ölt. Soccoro Cora ápolónő volt. Begyógyszerezve lőtte le fiait, mert ezzel akart fájdalmat okozni hűtlen férjének. Utána öngyilkosságot kísérelt meg, megmentették, majd 2002-ben gázkamrára ítélték. A 46 éves Kelly Renee Gissendaner volt Georgia államban hetven év után az első nő, akit 2015. február 25-én, méreginjekcióval kivégeztek. 1997-ben találták bűnösnek, miután férje, Douglas Gissendaner meggyilkolására bujtotta fel szeretőjét, Gregory Bruce Owent.

Amerikába a halálra ítéltek átlagosan 20 évet várnak a kivégzésükre. Vajon mi játszódik le bennük minden nap a halálsoron? Hányszor gondolnak az utolsó vacsorára, az utolsó szó jogára, az utolsó lélegzetvételre? És mi történik akkor, amikor megérkezik a kegyelem egy felmentés, a halálbüntetés eltörlése? A „Cella – Letöltendő élet” következő epizódjában a magyarországi halálbüntetés eltörlésével Zsuzsa új esélyt kap; lehetőséget, hogy a börtönpszichológusnak meséljen a gyilkosságról, amelyért halálra ítélték. A beszélgetések során azonban meglepő titokra derül fény, és az élet értéke újra és újra megmérettetik.

A Megafilm Service nyolc külön epizódból álló minisorozatának „1990” című epizódja május 1-jén, hétfőn este látható a Dunán a Kékfény után 21:35-kor.

Szereplők: Járó Zsuzsa, Mentes Júlia, Sipos Vera, Balázs Andrea, Viktor Balázs, Pataki Ferenc

Alkotók: Producerek: Helmeczy Dorottya és Kálomista Gábor, Rendező: Csillag Mano, Operatőr: Maly Róbert, Vágó: Poós A. Márton, Forgatókönyvíró: Várkonyi Zoltán, Sorozat koncepció: Bendi Balázs, Zeneszerző: Moldvai Márk, Látványtervező: Valcz Gábor, Jelmeztervező: Breckl János+, Főcímdal: Zséda