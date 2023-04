Filmet forgat Dolhai Attila

A színművészről közismert, hogy életében fontos szerepet tölt be a vallás. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnöke volt, és az április 28. és 30. közötti pápalátogatás hivatalos dalának is közreműködője. Tanúságtételként egy dokumentumfilmben is szerepet vállalt, amit Ferenc pápa látogatásának egyik kiemelt helyszínén készített a közmédia.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom a főváros egyik legnagyobb neogótikus temploma. Az épület Steindl Imrének, az Országház tervezőjének remekműve. A főhajó festett üvegablakai a századforduló legendás üvegfestőjének és mozaikművészének, Róth Miksának a műhelyében készültek. A különleges egyházi épület azonban nemcsak megjelenésében, de funkciójában is meghatározó – minderről Dolhai Attila Jászai Mari-díjas színművész az M5 csatornán beszélt, mivel Ferenc pápa második magyarországi látogatása kapcsán a közmédia gondozásában készült Kenyér és rózsa – Fejezetek a Rózsák tere és az Árpád-házi Szent Erzsébet templom történetéből című dokumentumfilm kiemelt szereplője. Dolhai Attila színművész és Prokopp Mária Széchenyi-díjas művészettörténész az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplomban. (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga) „Ferenc pápa látogatásának egyik fontos budapesti helyszíne a Rózsák tere lesz, ahol április 29-én, szombat délelőtt menekültekkel, rászorulókkal és több magyar karitatív szervezet munkatársával találkozik majd a Szentatya. A helyszínválasztás nem véletlen, hiszen a téren található templom története és a falai között folytatott munka is különleges” – hangsúlyozta a Librettó című műsorban Dolhai Attila, aki többek között Prokopp Mária Széchenyi-díjas művészettörténésszel készített interjút az épületben, amelynek múltja és jelene szintén helyet kap a készülő dokumentumfilmben. A musicalszínész a forgatások mellett egy másik nagy feladatot is kapott az esemény kapcsán: 11 ezer ember előtt énekelhet majd a katolikus egyházfőnek a Papp László Budapest Sportarénában. A teljes beszélgetés elérhető a Médiaklikken, ahol 60 napig újranézhetők a Librettó korábbi adásai is. Kenyér és Rózsa – Fejezetek a Rózsák tere és az Árpád-házi Szent Erzsébet templom történetéből – április 29-én, 8:30-tól a Dunán. Kiemelt kép: Dolhai Attila színművész és Prokopp Mária Széchenyi-díjas művészettörténész az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplomban. (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)