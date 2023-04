Korábbi versenyző énekli A Dal titokzatos főcímdalát

A Dal-lázban ég az ország: szombat este a közönség kiválasztja az év magyar slágerét. A nyolc döntős produkció már ismert, ám van egy dal, ami bár a showműsor minden adásában felcsendül, mégis kevesen tudják, hogy kitől származik. Jönnek a részletek a műsor végefőcímdaláról, a Titokbanról.

Sokakat foglalkoztat a Duna show-jának végén elhangzó, dallamtapadást okozó dal. A szerzőpáros – Dorozsmai Péter, A Dal zenei rendezője és Kontor Tamás, a dalválasztó zenekarának vezetője – lerántotta a leplet a verseny végefőcímdaláról, így már nem maradhat titokban a Titokban előélete.

A Titokban 2021-ben született a dalválasztó arculati zenéinek részeként. A dalversenyek világa ihlette szerzemény előadója, Veres Mónika Nika. Az eMeRTon-díjas énekes évtizedek óta a könnyűzenei élet elismert tagja, A Dalban 2012-ben mutatkozott be először, és versenydalával a műsor döntőjébe jutott, majd a 2016-os évadban is láthatta őt a közönség. A szerzőpáros rendkívül nagyra becsüli: „vérbeli zenész, szíve, lelke és technikai tudása is megvolt ahhoz, hogy ezt a szerzeményt úgy interpretálja, ahogyan elképzeltük” – árulta el Kontor Tamás.

A dalszerzés folyamata ihlette meg Kontor Tamást és szerzőtársát. „Minden szerző ismeri a jelenséget, amikor bevillan egy ötlet, egy hangulat, és elkezdi a legnagyobb titokban kidolgozni, leírni azt, ami a fejében, szívében él. A zenész, a legféltettebb kincsét, hangjait, gondolatait, minden tudását beleadja, hogy a végeredmény szerethető legyen. Azt hiszem, a dalszöveg kiválóan leírja ezt az érzést” – mondta a dalválasztó zenekarának vezetője.

A szívhez szóló dal soraiban megbújik a zenészek érvényesülésért vívott, áldozatokkal és lemondásokkal teli élete. Dorozsmai Péter úgy fogalmazott: „Sokszor 10-15 év is eltelik, míg valakiből kiforrott profi zenész lesz, és még akkor is kell a szerencse, hogy sikerre váltsa a tudását. Nagyon fontos számunkra, hogy a zenészek, dalszerzők megfelelő megbecsülést kapjanak, ezért a dalválasztóban, a stúdióban is minden nap azon fáradozunk, hogy megfelelő körülményeket és lehetőségeket kapjon mindenki, hogy a produkciója a lehető legjobb legyen” – tette hozzá A Dal zenei rendezője.

A Dal 2023 döntőjében garantáltan minden a nyolc versenydalról és azok előadójáról fog szólni. A utolsó megmérettetésen áthangszerelve térnek vissza a produkciók, és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében hangoznak el.

A Dal 2023 DÖNTŐ szombaton 19:35-kor a Dunán.