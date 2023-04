Rókusfalvy Lili TOP 5 szettje A Dalban

A Duna showműsorainak háziasszonya, Rókusfalvy Lili nemcsak a televíziózás, hanem a magyar divat szerelmese is. Táncos múltja miatt számos káprázatos darabot viselt már, A Dal műsorvezetőjeként a legkiemelkedőbb, a divatvilágban nemzetközileg is elismert hazai tervezők ruhakölteményeit öltheti magára. A következő összeállításban megmutatjuk, melyek voltak a kedvencei a dalválasztó évadaiban, és eláruljuk, melyik neves magyar divattervező darabjában láthatják A Dal 2023 döntőjében április 29-én.

Rókusfalvy Lili A Dal 2020 második válogatójában (Fotó: MTVA/Kaszner Nikolett)

Rókusfalvy Lili A Dal 2020 második adásában egy Már Róbert által tervezett azúrkék düseszből és fekete flitterből készült ruhát viselt. Az öltözet tiszteletnyilvánítás két ikon felé: a Barbra Streisand által népszerűvé vált tuxedo és egy Alexander Mcqueen tervezte kreáció ötvözete. Az összeállítás megmutatja, hogy a formális, letisztult, kissé maszkulin vonalvezetés – a tökéletes arányok megtartásával –, fényes és csillogó felületekkel kombinálva, hogyan válik csodálatos női ruhává. A kiegészítők erre az egységre erősítettek rá.

Rókusfalvy Lili és Tóth Bori A Dal 2022 döntőjén (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Rókusfalvy Lili összeállításait a 2022-es évadban Tóth Bori tervezte. A dalverseny döntőjében viselt ruhát az antik görög világ szobrai ihlették az Égei-tenger kék színében. A lágy, pliszírozott redők, a szabadon hagyott váll, a női alakot finoman kiemelő részletek színben azonos gyöngyözéssel váltak igazán nemessé és exkluzívvá. A műsorvezető sötét színű hajával és törékeny alakjával tökéletes lett az összhang.

Rókusfalvy Lili A Dal 2023 harmadik válogatójában (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)

A dalválasztó idei évadának első három válogatójában Nora Sarman ruhákat viselt a műsorvezető. A márkanévről a legtöbbeknek a menyasszonyi kollekció jut eszébe. A fenntarthatóság jegyében azonban már a nagy napon kívül is viselhető darabokat úgyszintén készít a tervező. Első pillantásra nem is gondolnánk, hogy a harmadik adásban Rókusfalvy Lili is egy kétrészes menyasszonyi ruhát öltött magára. A vagány és romantikus hatást keltő viselet illeszkedett a nagyszabású showműsorhoz.

Rókusfalvy Lili és Fodor Imre A Dal 2023 negyedik válogatójában (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

A Dal 2023 műsorvezetője az utolsó válogatóban egy Sentiments nadrágban lépett színpadra. A tavaszi kollekció darabját a divattervező, Joó Beatrix egyik kedvenc filmje, a Szép remények inspirálta. A film képi kompozícióiban a zöld szín dominál, amely az élet színe, a megújulásé, a természeté, a reményé, a szerencséé és a harmóniáé. A blúz kifejezetten a nadrág kiegészítőjeként készült, a mandzsettára és a gallérra applikált kövekkel és organza szalagokkal. Bónus Helga darabján az ékszerkövek visszafogottan harmonizálnak a nadrág telítettségével.

Rókusfalvy Lili és Fodor Imre A Dal 2023 második elődöntőjében (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Az idei showműsor második elődöntőjében Rókusfalvy Lili Merő Péter legújabb kollekciójának sikerdarabját öltötte magára. Magyarország egyik vezető tervezője a minőségi alapanyagokból készült flitterrel díszített selyem sifon inggel és a szintén selyem düsez szoknya összeállítással a lezser eleganciát helyezte előtérbe, amely a hétköznapokra is megfelelő viselet lehet.

Hazánk egyetlen dalversenyének háziasszonya az április 29-i szimfonikus fináléban ismét Merő Péter egy ruhakölteményében lép majd színpadra. A több mint tíz méter anyagot tartalmazó ruha a thai nemzetközi selyem divathét versenyén második hellyel elismert kollekció egyik kiemelkedő darabja.

