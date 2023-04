Egy mondat, amelyben kifejeződött Szent II. János Pál pápa magyarok iránti szeretete

A 20. századi magyar történelem egyik legmeghatóbb momentuma volt Szent II. János Pál pápa 1991-es első magyarországi látogatása, amelyet 1996-ban követett egy újabb. A Krisztus a jövőnk című ismeretterjesztő sorozat egyes epizódjai, neves szakértők segítségével mutatják be a Szentszék és Magyarország több mint ezeréves kapcsolatához fűződő emlékeit, történetének közös pontjait, amelyek a hétköznapi emberek számára eddig ismeretlenek voltak, illetve felidézik a korábbi magyaroroszági pápalátogatásokat.

Az 1990-es rendszerváltás után Magyarország és a Szentszék újra felvette a hivatalos kapcsolatot. A demokratikus átmenetben tevékenyen részt vett a vatikáni diplomácia – személy szerint II. János Pál pápa –, akit ma már szentként tisztelünk. Éppen ebben az időszakban, 1991-ben kezdte meg szolgálatát a vatikáni kommunikációban Federico Lombardi, a szentszéki sajtóiroda korábbi vezetője.

„II. János Pál pápa Kelet-Közép Európa szinte összes országát fel akarta keresni. Sokfelé utazott a térségben, többek között Magyarországra is ellátogatott. Mindannyiszor erőteljes üzenetet fogalmazott meg, felhívva a figyelmet a társadalom erkölcsi újjáépítésének fontosságára, nagy hangsúlyt fektetve a felelősségre” – fogalmazott Federico Lombardi a Krisztus a jövőnk című vallási műsorban, amelyben a közmédia Magyarország és a Szentszék közös történetét mutatja be.

Az archív felvételekkel illusztrált műsorban láthatták a nézők azt a megható pillanatot is, amikor a diktatúra hosszú és sok áldozatot követelő évtizedei után magyar földre lépett Szent II. János Pál pápa. Az egykori egyházfő 1991. augusztus 16-án kezdődött négynapos útja nem pusztán katolikusoknak szóló apostoli látogatás volt, a lelki megújulás reményét is magában hordozta. Várszegi Asztrik címzetes püspök, nyugalmazott pannonhalmi főapát felidézett a műsorban egy emlékezetes momentumot is.

„A Prímási palota asztalánál ült az egész püspöki kar, a pápa pedig állva azt mondta:

»Testvérek, nem tudjátok, mióta vágytam arra, hogy itt lehessek veletek. Köszönöm, hogy itt lehettem!«”

– mondta Várszegi Asztrik, aki szerint ebben a búcsúzási jelenetben, e mondatban érzékelhető volt II. János Pál pápa szeretete a magyarok iránt.

Szent II. János Pál pápa 1996-ban is ellátogatott hazánkba. Várszegi Asztrik és Göncz Árpád akkori államfő meghívására a Pannonhalmi Bencés Apátság megalapításának 1000 éves évfordulójára érkezett szeptember 6-án, másnap pedig Győrben szabadtéri misét celebrált, amelyen mintegy 160 ezer hívő vett részt Magyarországról és a környező országokból. A látogatás pillanatait is megmutatták a Krisztus a jövőnk egyik epizódjában.

A történelmi jelentőségű vallási eseményre való lelki felkészülést szolgálja az ismeretterjesztő műsor. A Krisztus a jövőnk eddigi epizódjaiból – amelyek a műsor Médiaklikk-oldalán nézhetők újra – megtudható, miként változott a pápa egyházfői szerepe az elmúlt kétezer év során, megismerhető a pápaság intézménye, illetve hogy mi a különbség a Vatikán és a Szentszék között, továbbá az is, hogy miként alakult Magyarország és a Szentszék története Szent István korától napjainkig.

