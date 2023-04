Első alkalommal rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Kortárs Bábfesztivált

Abstract címmel rendezi meg az első Budapesti Nemzetközi Kortárs Bábfesztivált május 6. és 19. között a Budapest Bábszínház a 10. Nemzetközi Színházi Olimpia keretei között.

A színház közleménye szerint az esemény a szakmának és a nézőknek egyaránt betekintést kíván nyújtani a nemzetközi kortárs bábművészet élvonalába.

Kapcsolódó tartalom

A programsorozatot egy szabadtéri óriásbábos felvonulás nyitja meg az Andrássy úton a Budapest 150 programsorozat részeként. A La Fam spanyol társulat egy különleges ötméteres, robotikus Akhilleusz-bábbal érkezik a parádéra, amelyhez a Budapest Bábszínház Helló, Héraklész! című előadásának óriásbábjai is csatlakoznak majd.

A szabadtéri esemény mellett a nyitónap délelőttjén rendezik meg az AbstractTalks szakmai konferenciát, délután pedig a Carson Coma akusztikus koncertje zárja a napot a Budapest Bábszínház Nagyszínpadán.

Kapcsolódó tartalom

A fesztiválra számos elismert nemzetközi bábművész is elfogadta a szervezők meghívását, így Hollandiából érkezik Duda Paiva, Angliából Stephen Mottram, valamint a dél-afrikai származású Janni Younge.

Kapcsolódó tartalom

Számos vendégelőadás is bemutatkozik többek között Franciaországból, Lengyelországból, Spanyolországból, Mexikóból és a határon túlról is. Mindezeken túl a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magiszteri másodéves bábművészet szakos hallgatói is bemutatják vizsgaelőadásukat a budapesti közönségnek.

A Budapest Bábszínház ebben az évadban felélesztette Kísérleti Stúdióját, amelynek célja progresszív, a kortárs bábművészet új útjait kereső produkciók létrehozása. A program első darabja a Ponttól pontig. címet viseli, bemutatóját az Abstract fesztiválon tartják.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)