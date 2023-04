Milyen egy jó vezető egy formabontó világban?

Michael Jenkinst a brit HR Magazine két alkalommal is az év egyik legbefolyásosabb gondolkodójának választotta. A humánerőforrás területén több mint három évtizednyi nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakértő legújabb kötete, a Humánszakértők – Altruizmus, együttérzés és empátia a munkahelyen a vállalatok működéséhez kapcsolódó legfontosabb pszichológiai kérdéseket helyezi a középpontba, és gyakorlati módszereket is kínál ahhoz, hogyan fordítsuk a munka világát a fenntarthatóság és a humánum irányába – mindezt pedig a legfontosabb szemponttal, a vezetés minőségének javításával kezdi.

Tény, hogy az emberiségnek mindig is változások közepette kellett boldogulnia, de a jelenkor úgynevezett formabontó változásainak gyorsasága mégsem hasonlítható semmilyen múltbeli átalakuláshoz. Michael Jenkinst is foglalkoztatja a kérdés, hogy korunk mitől más, mint a történelem korábbi időszakai, ezért kötetében elsőként azokat a diszruptív tényezőket vizsgálja meg, amelyek e változások mögött állnak, majd pedig azt, hogy melyik az emberiség (mai és jövőbeli) érdekeit leginkább szolgáló fejlődési irány. A kötet fő kérdése az, vajon melyek azok a létfontosságú vezetői készségek, amelyeknek segítségével mindez meghatározható. Jenkins tehát szokatlan perspektívából, korunk legnagyobb kihívásainak szemszögéből világít rá arra, hogy a megoldást jelentő változások eléréséhez pontosan milyen elmozdulások szükségesek a munka világában és a vezetési kultúrában.

A szerző állítása szerint több kulcsfontosságú szociális és emocionális készség – a mélyebb altruizmus, az együttérzés és az empátia – ösztönzésével, valamint a munka jövőjének gyökeres újragondolásával leszünk képesek eljutni a szükséges változásokhoz. Jenkins a társadalomtudományok adataira, saját megfigyeléseire, a munkavállalók történeteire, valamint a világ minden tájáról származó esettanulmányokra támaszkodva hangsúlyozza: az altruizmusnak, az együttérzésnek és az empátiának a gyakorlati életben való vagy magasabb szintű alkalmazása ma már távolról sem csupán „puha tulajdonság”. Ellenkezőleg: gyakorlásuk döntően befolyásolja azt, hogy az elkövetkező öt-tíz évben mennyire leszünk képesek megfelelni az előttünk álló kihívásoknak. Mivel a technológiai fejlődés fokozza az ember helyettesíthetőségét, így még inkább szükség van mind a személyes, mind pedig a szervezeti szintű fejlődésre.

A kötet arra is keresi a választ, hogy milyen üzleti okok szólnak az altruizmus, az együttérzés és az empátia bevezetése mellett. Jenkins e tulajdonságok szervezeti szinten történő működtetésének gazdasági hatásait külön alfejezetben mutatja be. A befektetésarányos megtérülés mutatója mellett olyan tényezőket is figyelembe vesz, mint a foglalkoztatottak egészségi állapota, a tehetséggondozás és az innováció előnyei, sőt a márkaelőnyök és az ügyfélelőnyök. Úgy véli, a vállalati működésben az ezeken a tulajdonságokon alapuló megközelítés jótékony dominóhatást vált ki: pszichológiai biztonságot és bizalmat eredményez, ami végül olyan vállalati kultúra és munkahelyi légkör kialakulásához vezet, amelyben virágzik az innováció. Így egyfajta pozitív körforgás jön létre – állítja a szerző.

Jenkins ugyanakkor továbbmegy az ennek megfelelő vezetési stílusok, menedzsmenteszközök és -képességek ismertetésénél. A szerző nézőpontjai a történeti, társadalmi és pszichológiai tényezőkre egyaránt kiterjednek, így írása a témában született eddigi kötetekhez képest holisztikusabb látásmódot képvisel.

Michael Jenkins pályafutása során a vezetőképzés legnevesebb nemzetközi intézményeinek volt oktatója és vezetője, többek között az INSEAD (Franciaország) Japán és Korea regionális igazgatójaként, az INSEAD (Szingapúr) vezetői oktatásért felelős igazgatójaként, a Center for Creative Leadership APAC ügyvezető igazgatójaként, valamint a Roffey Park Institute (Egyesült Királyság/Szingapúr) vezérigazgatójaként és a Human Capital Leadership Institute (Szingapúr) vezérigazgatójaként is tevékenykedett. Jelenleg a szingapúri székhelyű Expert Humans vállalat vezérigazgatója és a FutureWork Forum partnere.

A Humánszakértők című kötet, valamint a Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) korábban megjelent kiadványai megvásárolhatók a PABooks könyvesboltjában, a Bölcs Várban, valamint webáruházában, a www.pallasathenekiado.hu oldalon. A kiadó kiemelt figyelmet fordít a közösségépítésre is. Facebook-oldalán (www.facebook.com/PallasAtheneKiado) és podcastcsatornáján (elérhető a Spotify- és az iTunes-platformokon) az érdeklődők további hasznos, érdekes információkat találhatnak a megjelenő könyvekről és a hozzájuk kapcsolódó eseményekről.