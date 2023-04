A pátyi sírleletekkel kibővülve mutatkozik be Szentendrén a Tarsolylemezek című kiállítás

A közelmúltban feltárt pátyi sírok leleteivel és a helyszíni összefüggések bemutatásával kiegészülve láthatók péntektől a Magyar Nemzeti Múzeum Tarsolylemezek című korábbi kiállítása Szentendrén.

A Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC) és a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Tarsolylemezek – A honfoglaló elit kincsei című közös kiállításának a szentendrei MűvészetMalom ad otthont.

A szeptember közepéig látható tárlatot szerdán mutatták be a sajtónak.

Kapcsolódó tartalom

Sok évtizeddel ezelőtt a Tisza vidékén kerültek elő nagyobb számban tarsolylemezek, mintegy évtizeddel ezelőtt pedig a Pest vármegyei Bugyi mellett találtak tarsolyleletet – idézte fel Rajna András, az FMC régészeti osztályvezetője, a kiállítás kurátora. Pátyon a HelloParks nagy léptékű beruházásának köszönhetően – ahol hatalmas felületű feltárásokat tudnak végezni – egy évvel ezelőtt két tarsolyleletet is sikerült találniuk: egy veretes és egy lemezes tarsolyt.

Rajna András a restaurátorok munkáját méltatva kiemelte, hogy a folyamat számos meglepetést és érdekességet tartogatott: szerves- és textilmaradványokat, selyemnyomokat találtak és „elképesztő eredmények jöttek még jóval a feltárás után is”.

Kapcsolódó tartalom

A tárlathoz kapcsolódva a csütörtökön kezdődő Árpád népe – A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei című háromnapos régészeti konferencián a szakma és mostani kutatás összes jelentős képviselője szerepelni fog, képet adva a pátyi eredményekről, a honfoglalás kor kutatásának helyzetéről és az antropológia és genetika eredményeiről – hívta fel a figyelmet az FMC régésze.

Hoffmann József, a régészettel és műtárgyvédelemmel foglalkozó Salisbury Kft. ügyvezető igazgatója felidézte, hogy 2021-ben kezdték el az FMC-vel a pátyi temető feltárását, valamint részt vettek az ott előkerült leletanyag restaurálásában, ezt követően pedig a természettudományos vizsgálatok menedzselésében. A kiállításban nemcsak maguk a tarsolylemezek unikálisak, hanem azok az eredmények is, amelyeket a konferencián publikálnak hivatalosan.

Kapcsolódó tartalom

A Magyar Nemzeti Múzeum képviseletében Virágos Gábor, a Nemzeti Régészeti Intézet vezetője, a kiállítás kurátora az együttműködés jelentőségét hangsúlyozta, kiemelve a három szereplő kooperációjának kiváló eredményét. Elmondta azt is, hogy összesen negyven tarsolyemlék van a honfoglalás korából a mai Kárpát-medence területéről, azaz nemcsak a mai Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medence területéről, ebből 36 darab létezik fizikai valójában is. Ez a harminchat tárgy a szentendrei kiállításban is megtalálható, ugyanakkor a két új pátyi lelet ezen belül is egészen új minőséget képvisel.

Kapcsolódó tartalom

Nemes Rudolf, a pátyi területen ipari létesítményt fejlesztő HelloParks vezérigazgatója egyebek mellett arról beszélt: már a legelején kiderült, hogy a terület páratlan és felbecsülhetetlen kincseket rejt, üzletfilozófiájuknak pedig fontos része, hogy tiszteljék, akivel együtt dolgoznak, s megadják azt az etikai keretet, hogy a közös tevékenység mindenki számára előnyös legyen. Ezért is támogatták örömmel a Ferenczy Múzeumi Centrumot a leletek feltárásában, vizsgálataiban és a tárgyak méltó környezetben való bemutatásában – mondta Nemes Rudolf.

Kiemelt kép: MTI/Mohai Balázs