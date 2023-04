A magyar költészet napját ünnepli műsoraival a közmédia

Gazdag műsorkínálattal éltetik a magyar lírát és a bicentenáriumhoz kapcsolódva Petőfi Sándor emlékét a közszolgálati csatornák. Április 11-én egész nap rendhagyó műsorszámokkal, különleges vendégekkel és izgalmas aktivitásokkal várják a közönséget.

A közmédia idén is tematikus tartalmakkal rója le tiszteletét a magyar líra előtt április 11-én, kedden. 1964 óta minden évben ezen a napon, József Attila születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját, amikor a legjelentősebb hazai alkotók és verseik kerülnek a középpontba. A közmédia műsorvezetői is készülnek az eseményre: kedvenc verseik szavalásával, megosztásával népszerűsítik a magyar költészetet a közösségi média felületeiken. Bényi Ildikó idén Kányádi Sándor Mi lennék? című versét mondta el videóban.

A korábbi évekhez hasonlóan a Magyar Írószövetség, a Magyar Napló Kiadó és az MTVA közösen megrendezi a 13. Versmaratont. A Kárpát-medence legnagyobb költészetnapi rendezvénysorozatának helyszíne a Magyar Rádió Márványterme lesz, a programban 69 költő vesz részt 12 órán át. Az eseménnyel április 11-én kiemelten foglalkozik az M1, a Kossuth Rádió, valamint az M5 kulturális csatorna, de az év verseiből összeállított program online is követhető lesz a Médiaklikken és az M5 hivatalos Facebook-oldalán.

A Kossuth Rádió Napközben című műsorában élőben kapcsolja Szombathely és Miskolc költészet napi forgatagát. A műsorban megszólal néhány kortárs költőnk is, köztük Both Balázs, Miklya Zsolt és Vári Fábián László. Lackfi János József Attila-díjas költő a Petőfi-emlékévhez kapcsolódóan az Országjáró műsor által gyűjtött szavakból, kifejezésekből összeállított versét is bemutatja majd.

A Duna magazinműsorai, a délelőtti Család-barát és az Almárium költészetnapi adásokkal jelentkeznek: Fesztbaum Béla megzenésített verseket énekel, Kukorica Jancsi-pohárkrém készül, Turek Miklós a Versszínház aktualitásairól mesél, és Halász Judit egyik kedvenc versét is elszavalja. Az Álmok Álmodói sorozatban 18:45-től József Attila életútja elevenedik meg, valamint naponta többször visszatérnek a műsorfolyamba a Petőfi 200 versei.

Az M5 az élő bejelentkezések mellett esti, Librettó című műsorában Zsille Gábort, az Év versei 2023 szerkesztőjét látja vendégül. A József Attila-díjas és Térey János-ösztöndíjas, a Lengyel Köztársaság Lovagkeresztjével kitüntetett költő, műfordító, publicista a kortárs magyar költészet újdonságairól számol be.

Az M2 Gyerekcsatornán a költészet napi Hetedhét kalandban bemutatják a Szelfizz Petőfivel! felhívásra érkezett fotókat és a Vászonmese rovatban Kardos Gyula Érdekes olvasmány című festményét. Az adás végén megismétlik a Rímerdő egyik epizódját, amelyben Zelk Zoltán híres verse, az Ákombákom hangzik el.

Az M2 Petőfi TV szintén tematikus adással várja nézőit. A FRISS című műsor a Versmaraton színfalai mögé vezet majd, a stúdió vendégek között feltűnik Lackfi Dorottya, vagyis aZorka, Lackfi János költő lánya, valamint egy összeállítással is készülnek magyar zenészek kedvenc hazai verseiből és költőiről. Az Ez Így OK?! adásában Balázs Géza nyelvész és Bánki Beni kortárs költő arról beszélgetnek, mennyire értik a mai fiatalok Petőfi nyelvezetét.

A Dankó Rádió minden órában megzenésített versekkel, nóta, operett, népzenei és világzenei feldolgozásokkal várja hallgatóit.