Élőben Rómából – Miseközvetítések húsvétkor a közmédia csatornáin

Nagycsütörtöktől húsvéthétfőig ünnepi istentiszteleteket sugároz a Duna, a Duna World és a Kossuth Rádió. Húsvétvasárnap élőben kapcsolják a római Szent Péter teret, ahol elhangzik Ferenc pápa „Urbi et Orbi” húsvéti áldása.

Nagycsütörtökön 10 órától a Dunán Krizmaszentelő római katolikus szentmisével indul a közmédia húsvéti miseközvetítéseinek sora. A szertartást az erdélyi Gyulafehérvár ősi székesegyházában Kovács Gergely érsek mutatja be. Nagypénteken 11 órától református istentiszteletet ad a csatorna a győrújbaráti Református Gyülekezeti Központból, amelyet Bella Péter lelkipásztor celebrál.

Nagypénteken a Duna World 21:05-től Via Crucis címmel Ferenc pápa keresztútját közvetíti Rómából, a hagyományoknak megfelelően a hívők idén is a Colosseumban járják végig a stációkat Ferenc pápa vezetésével. A 14 állomáson elmélkedéssel és imádsággal idézik föl Jézus kínszenvedését. A helyszínválasztással azon keresztény vértanúk előtt is tisztelegnek, akik éppen itt lelték halálukat hitük miatt.

Húsvétvasárnap 10 órától római katolikus szentmisét közvetít a Duna a győri Nagyboldogasszony Székesegyházból. A misét Veres András győri megyéspüspök celebrálja, majd délben élőben kapcsolódhatnak be a nézők Ferenc pápa „Urbi et Orbi” áldásának római közvetítésébe.

A Kossuth Rádió nagypénteken 10 órától evangélikus istentiszteletet közvetít Kisvárdáról, míg húsvéthétfőn 11:05-től református istentiszteletet sugároz a Debreceni Református Nagytemplomból.

