Titkosügynöktől a fagyiárusig – Milyen munkákról álmodnak a gyerekek?

Óriási sikert aratott az M2 Gyerekcsatorna tavaszi kampánya, a Mi leszek, ha nagy leszek?, amelyben a gyerekek rajzban és írásban is megmutathatták, hogy mivel szeretnének foglalkozni felnőttként. A felhívásra egy hónap alatt több mint ezer pályamű érkezett, amelyek közül a tíz legötletesebbet jutalmul megfilmesítik. A nyerteseket április 10-én a Hetedhét kalandban jelentik be, akik egy napra ki is próbálhatják a vágyott szakmát.

Kapcsolódó tartalom Derítsük ki! – ifjú „kutatókat” keres az M2 Gyerekcsatorna A kisiskolások tudományos felfedezéseinek ad teret a közmédia gyerekcsatornájának általános iskolai bajnoksága, amelyet egyik népszerű ismeretterjesztő sorozatuk, a Derítsük ki! inspirált. Rengeteg gyermeket megmozgatott a közmédia gyerekcsatornájának tavaszi kampánya. Több mint ezer óvodás és kisiskolás öntötte rajzba és rövid fogalmazásba elképzelését „álomszakmájáról” az M2 Gyerekcsatorna felhívására. A legtöbben futballistaként és előadóművészként látják magukat jövőben, de olyan klasszikus hivatások is megjelentek, mint például az állatorvos és a tanár. Akadtak emellett egészen különleges tervek is: ilyen volt a titkosügynök, az ács vagy a fagyiárus. Rendkívül kreatív és ötletes anyagokkal szemléltették a gyerekek, hogy szerintük miből áll a kiszemelt szakemberek munkája, de mindezt a tíz kiválasztott pályázó élőben is megtapasztalhatja az adott szakma képviselője mellett. A nyertesekkel kisfilmeket forgat a közmédia gyerekcsatornája, akik kipróbálhatják az általuk választott foglalkozást és kalandos napjukat a Hetedhét kaland nézői is láthatják. Az álomszakmákról készített rövidfilmeket május 8-tól 19-ig mutatja be a gyerekcsatorna az ismeretterjesztő műsorában. A pályázat nyertesei az egyedülálló élmények mellett M2-es ajándékcsomagot is kapnak. Mi leszek, ha nagy leszek? – álomszakmák gyerekszemmel az M2 Gyerekcsatornán! Kiemelt kép: Mi leszek ha nagy leszek? (fotó: MTVA)