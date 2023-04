Rost Andrea: Vissza az Operát a nemzetközi porondra!

A Magyar Állami Operaház főigazgatói posztjára pályázó Rost Andrea visszavezetné az intézményt a nemzetközi porondra, az Andrássy úti épületet a klasszikus opera játszóhelyévé tenné, összművészeti operastúdiót működtetne az Eiffel Műhelyházban, és népoperákat vinne az Erkel Színházba.

A világhírű operaénekes kedden Budapesten tartott sajtóbeszélgetésén elmondta: még énekel, de most van abban az életszakaszban, amikor a legproduktívabban tud egy ilyen, teljes embert igénylő feladatnak megfelelni. „Úgy éreztem, kötelességem megpróbálni”.

Rost Andrea csapatából jelen volt a főrendezőnek általa felkért Balázs Zoltán, a fő-zeneigazgatói feladatra készülő Káli Gábor, valamint az ügyvezető igazgatói posztra szánt Mozsár István. Csapatának negyedik tagja balettigazgatóként Nagy Tamás lenne.

Az operaénekes kiemelte: gondolkodása középpontjában az énekesek, szólisták állnak, és társulattal akar dolgozni, hogy mindenki fontosnak érezze magát. Hozzáfűzte: ötven-hetven fős társulati tagsággal is vihető az Operaház, ugyanakkor az előadásokban biztosítani kell a mindenkori két szereposztást. A művész úgy látja, a jelenlegi gyakorlat, a rengeteg bemutató „megöli” az énekeseket, zenészeket és táncosokat, annyi a feladat. „Kevesebb bemutatóval kell minőséget adni a nézőknek. Nem sokfélét kell játszani, hanem sokat” – fogalmazott Rost Andrea, aki nem híve a nyilvános főpróbáknak, bevezetné ugyanakkor a nyitott próbák intézményét.

„Haza akarjuk hozni azokat a fiatal énekeseket, akik a nemzetközi porondon már bizonyítottak. Fel kell építeni a sztárénekeseket, sajnos az elmúlt időszakban ilyen nem volt” – mondta.

Rost Andrea olyan Operát szeretne vezetni, amely gazdaságilag hatékony. „Nem lehetünk pazarlók, nagyon meg kell nézni, mire mennek a forintok. Ugyanakkor az Operaházat vissza kell vezetni a nemzetközi porondra, arra a helyre, ahol korábban volt”. Szerinte azért is fontosak a koprodukciók, mert felkeltik az érdeklődést a külföldi partnerekben.

Hangsúlyozta, hogy

elképzeléseik szerint az Operaház Andrássy úti épülete a klasszikus opera, a gyönyörű kiállítású régi produkciók, látványos rendezések helyszíne lenne, az Erkel Színház pedig népopera jellegét kapná vissza.

Az Eiffel Műhelyházban – amely nem tud eleget tenni a nagy operajátszás elvárásainak – összművészeti, kísérleti operastúdiót vagy operalab-et lehetne működtetni, bevonva a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet és a Magyar Képzőművészeti Egyetemet.

Az énekes kiemelt célja, hogy a vidéki operajátszás feltámadjon. Mint fogalmazott, a kérdés megoldása a helyi városvezetésnek is feladata, de – tette hozzá – számára nem elfogadható, hogy az Operaház jelenlegi vezetése nem engedélyezi a Magyar Állami Operaház művészei számára a vidéki munkát.

Rost Andrea újra dalesteket szervezne az Operába, az elképzelések között szerepel egy barokkfesztivál létrehozása, az Operabál visszatérése a rendezvények közé, valamint a Budapest Fashion Week vendégül látása is.

A főigazgatói posztra pályázó énekes és csapata nem tematikus évadokban gondolkodik, ugyanakkor tudomásul veszik, hogy a jelenlegi főigazgató, Ókovács Szilveszter a közelmúltban bejelentette a következő, szláv szezont. Mozsár István ezzel kapcsolatban megjegyezte: ha ők nyerik a pályázatot, meg kell vizsgálni a bejelentett évaddal összefüggő pénzügyi és jogi lehetőségeket.

Az MTI kérdésére válaszolva Rost Andrea beszámolt arról, hogy a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara része a gondolkodásuknak. „Magyarország legrégebbi zenekaráról van szó, amelyet száműztek az Operaházból. Fontos lenne, hogy a zenészek szimfonikus darabokban is játsszanak, emellett jó karmestereket is kell hozni az Operába”. Arról is beszélt, hogy az Opera nem képzőhely, nem egyetem, ezért sem érti a Magyar Táncművészeti Egyetemmel folytatott együttműködésben kialakult feszültségeket.

A főrendező posztra Rost Andrea által kiválasztott Balázs Zoltán szerint a tehetségmentés és -gondozás egyaránt fontos az Operában, miközben meg kell mozgatni a hazai operakultúrát, amely be lett ágyazva a tradicionalizmusba.

Rost Andrea helyben jól adaptálható operaelőadásokat vinne határon túli magyarlakta tarületekre, támogatja a kortárs operák, ezen belül például gyermekoperák bemutatását.

A Magyar Állami Operaház főigazgatói posztjára pályázik a jelenlegi vezető, Ókovács Szilveszter, Miklósa Erika operaénekes, Kesselyák Gergely, az Opera első karmestere, továbbá sajtóhírek szerint Horváth Ádám, Molnár Levente és Vadász Dániel operaénekes, Aczél András rendező és Alpaslan Ertüngealp karmester is.

A pályázatok elbírálására, a jelöltek meghallgatására és véleményezésére a bíráló bizottságnak (április végéig) harminc nap áll rendelkezésére. Az előadó-művészeti törvény alapján csak a jelölt alkalmasságát kell vizsgálniuk, és a többségi döntés – amely alapján több jelöltet is alkalmasnak találhatnak – után javaslattételi joguk van, a döntést a munkáltató, Csák János kulturális és innovációs miniszter hozza meg az ülést követő harminc napon belül.

A főigazgatói posztra tavaly év végén írtak ki új pályázatot, miután az előző pályázat eredménytelenül zárult. Ókovács Szilveszter 2011 óta vezeti az intézményt.

Kiemelt kép: Rost Andrea operaénekesnő. (Fotó: MTI/Kovács Anikó)