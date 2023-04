Korosztályokra szabott húsvéti műsorkínálat az M2 Gyerekcsatorna és az M2 Petőfi TV műsorán

Húsvéti mesékkel és az ünnepi készülődést gyerekszemmel bemutató műsorokkal várja nézőit az M2 Gyerekcsatorna. A fiatalokat célzó M2 Petőfi TV is tematikus műsorokkal készül, többek között Szikora Róbert EMeRTon-díjas énekes osztja meg a nézőkkel húsvéttal kapcsolatos gondolatait, és kiderül az is, milyen ünnepi ruhák lapulnak Rókusfalvy Lili, a Duna műsorvezetőjének gardróbjában.

A húsvéti készülődés jegyében tematikus adásokkal várja az M2 Gyerekcsatorna nézőit a Hetedhét kaland. A kicsik locsolóváró falatok és kreatív tojásgyűjtő készítését is megtanulhatják a pénteki valamint a hétfői adásokból. Klasszikus mesefilmeket is láthatnak a gyerekek, április 8-án 14:50-től Hófehérke, másnap ugyanebben az időpontban Csipkerózsika történetét nézhetik meg. Április 10-én 14:05-től a Mesemoziban Heidi tavaszi történetét és Manut a legbátrabb kis fecskét ismerhetik meg. A kedvelt animációs sorozatok – többek között – Ricky Zoom, 44 csacska macska és a Hoppi mesék is húsvéti epizódokkal jelentkeznek vasárnap és hétfőn.

Az M2 Petőfi TV Magas és Mély című zenés portréműsorában is az ünnep játszik központi szerepet. A pénteken 20:40-től látható adás vendége Szikora Róbert lesz, aki a húsvét szakrális jelentőségéről beszél. A Petőfi divatmagazinja is húsvéti stílust ölt. A hétfőn 20:40-kor kezdődő Stilóban A Dal 2023 műsorvezetője, Rókusfalvy Lili öltözik ünneplőbe.

