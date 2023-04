Petőfi 200: tematikus tartalmakkal ünnepli forradalmár költőnket a közmédia

A magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja, Petőfi Sándor örökségét ünnepli egész évben a közmédia. A tematikus tartalmakkal így egész évben találkozhatnak a csatornák nézői és hallgatói a költő születése 200. évfordulója alkalmából.

Egész évben számos produkció, tematikus műsor van jelen a közszolgálati csatornák programkínálatában, kiemelten az M5 kulturális csatornán, a Dunán, a Kossuth Rádióban és a közmédia közösségi felületein is. Márciusban a Duna Facebook-oldalának követői a Petőfi 200 Verskalendáriummal minden reggel egy-egy különleges Petőfi-költeménnyel indíthatták a napot, de ezután sem marad verses tartalom nélkül a közmédia közönsége.

Vers mindenkinek – Petőfi 200

A sorozat idén Petőfi Sándor halhatatlan életműve előtt tiszteleg. Az ikonikus költemények mellett bemutatják Petőfi méltatlanul elfeledett, alig ismert műveit is. A 180 darabos válogatásban hazafias és szerelmi lírája mellett a költő humoros és mélyen filozofikus oldala is megmutatkozik. A verseket – amelyeknek ma is korszerűek és érvényesek üzenetei – nagy művészeink tolmácsolásában hallgathatjuk meg minden hétköznap 19:25-től az M5-ön. Az előadók között szerepel mások mellett: Hűvösvölgyi Ildikó, Lux Ádám, Györgyi Anna, Csórics Balázs, Kautzky Armand, Ember Márk, Csere László, Fesztbaum Béla és Papadimitriu Athina.

Petőfi 200 – Takaró Mihály irodalomtörténész műsora

Petőfi 200 címmel továbbra is minden héten jelentkezik Takaró Mihály irodalomtörténész műsora az M5-ön, amelyben Petőfi Sándor életének érdekes és izgalmas mozzanatait Takaró Mihály eleveníti fel meghívott szakértők segítségével. A műsor minden szerdán 17:57-től látható az M5 csatornán.

Petőfi nyomában – a költő visszatér

Petőfi nyomában járva, Kárpát-medence szerte felkereshetjük azokat a helyszíneket, ahol a költő megfordult, s ahonnan verseit keltezte. Modern, animációs képi illusztrációk segítségével megismerhetjük a művek keletkezési körülményeit, magukat a verseket pedig olyan kiemelkedő művészek tolmácsolják, mint Trill Zsolt, Dörner György, Balázs Péter, Papp János, Oberfrank Pál vagy Nemcsák Károly. A versek minden szombaton és vasárnap 17:50-től hallhatók a Duna műsorán.

Petőfi 200 – zenés irodalomtörténet a Dankó Rádióban

A Dankó Rádió március 15-én indította el a Petőfi 200 műsorsorozatát, amelyben naponta 16:52-től a költő egy-egy versének megzenésített változata hallható neves művészek előadásában. A műsorhoz sok vadonatúj zenei felvétel is készül, és a hallgatók megismerhetik a 200 vers hátterét, keletkezési körülményeit is.

Országjáró – Petőfi 200

A Kossuth Rádió már év eleje óta szintén kapcsolódik az emlékévhez: minden hétköznap reggel és hétvégén este elhangzik egy Petőfi vers a rádióban, az Országjáró című műsor pedig hónapok óta több városban is felkutatta a költőhöz fűződő emlékhelyeket, illetve a Petőfiről elnevezett utcákat. A műsor készítőinek köszönhetően készült el a Petőfi 200 Országjáró Nagykönyve, amelybe a Kossuth Rádió munkatársai az emlékév alkalmából a Petőfi-kultuszhoz kapcsolódó kifejezéseket gyűjtötték össze. A Magyarország legkülönbözőbb településein élők ötleteiből készült szószedetből Lackfi János egy rekordnak is beillő verset írt, amely a költészet napján, április 11-én, a Versmaratonon mutatkozik be először.

Kapcsolódó tartalom

A közmédia bicentáriumi műsorai megtekinthetők és újranézhetők a Petőfi 200 Médiaklikk-aloldalán!

Kiemelt kép: MTI/Vasvári Tamás