A cannes-i filmfesztiválon debütál az Indiana Jones és a sors tárcsája

A májusi cannes-i filmfesztiválon tartják az Indiana Jones és a sors tárcsája című film világpremierjét. A fesztivál a film főszereplője, Harrison Ford előtt is tiszteleg majd – közölték hétfőn a szervezők.

Az Indiana Jones-filmsorozat legújabb epizódját május 18-án vetítik a Croisette-en.

A világpremier cannes-i vörösszőnyegére érkezik az Indiana Jonest alakító Harrison Ford, valamint Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore, Mads Mikkelsen és a film rendezője, James Mangold is – számolt be róla a deadline.com hollywoodi hírportál.

A filmet Franciaországban június 28-tól, Magyarországon június 29-től láthatják a mozinézők.

A fesztivál szervezői a 80 éves Harrison Ford színészi pályafutása előtt is tisztelegnek a mustrán. Ford 15 évvel ezelőtt játszotta utoljára a kalandor régészprofesszort az Indiana Jones és a kristálykoponya királysága című epizódban.

James Mangold, az új Indy-film rendezője felidézte, hogy először Életgyáva című filmjével, 1995-ben vett részt a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon a Rendezők Kéthete programban.

„Huszonnyolc évvel később büszkén térek vissza egy kicsit nagyobb produkcióval. Legendás munkatársaimmal nagyon izgatottak vagyunk, hogy megoszthatjuk a közönséggel a vadonatúj, befejező Indiana Jones-kalandot”

– tette hozzá a rendező.

A Walt Disney és a Lucasfilm gyártásában készült film producere Kathleen Kennedy, Frank Marshall és Simon Emanuel, executive producere pedig Steven Spielberg és George Lucas volt. A film zenéjét – akárcsak az 1981-ben bemutatott Indiana Jones és az elveszett frigyláda fosztogatói óta minden Indy-film zenéjét – John Williams komponálta.

Cannes-ban a május 16-án nyíló és 27-én záruló 76. filmfesztiválon Martin Scorsese Killers of the Flower Moon című filmjét is bemutatják Leonardo DiCaprio és Robert De Niro főszereplésével, és ott debütál majd Wes Anderson szintén sztárszereposztással forgatott Asteroid City című filmje is.