Délkelet-Európa kiemelkedő régészeti kincseit bemutató tárlat nyílt Chicagóban

Délkelet-Európa országainak kiemelkedő régészeti leleteit bemutató kiállítás nyílt magyar támogatással a világ vezető természettudományi múzeumában, a chicagói Field Museum-ban.

A First Kings of Europe (Európa első királyai) címet viselő tárlat 11 ország 26 múzeumának anyagán keresztül mutatja be a térség, közte Magyarország régészeti kincseit az újkőkortól a vaskorig, és ezeken keresztül a több ezer éves történelmi múltat.

Magyarországról hat múzeum anyagából válogatták a kiállítási tárgyakat, a Magyar Nemzeti Múzeum mellett a Budapesti Történeti Múzeumból, a debreceni Déri Múzeumból, a székesfehérvári Szent István Király Múzeumból, a szegedi Móra Ferenc Múzeumból, a szentesi Koszta József Múzeumból, valamint a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumból érkeztek.

Az Egyesült Államokban egyedülálló tárlaton látható a többi között a világon legrégibbnek tartott fennmaradt aranytárgylelet, a Krisztus előtt 4600-4400-ra tett várnai aranykincs Bulgáriából. A Déri Múzeumból érkezett egy díszített bronz tőr, amelynek korát 3600-3700 évesre teszik, látható 2300 éves ezüst harci sisak a mai Románia területéről, valamint a zágrábi régészeti múzeum anyagából egy 2500 éves figurális ruhadísz. Emellett láthatók tárgyak Szerbia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia és Montenegró régészeti kincseiből is.

A kiállítás szervezői és a múzeumi delegációk tagjai felkeresték a chicagói magyar főkonzulátust is, ahol részletesen beszámoltak a tárlat létrehozásának körülményeiről és további terveikről. Kovács Tamás főkonzul arról beszélt, hogy a külképviselet milyen módon vett részt a kiemelkedő tárlat népszerűsítésében. A kiállítás kurátorai Gyucha Attila, a Georgiai Egyetem régésze és William Parkinson a Field Museum részéről köszönetet mondott, hogy a magyar kormány támogatásával lehetővé vált a kiállításban közreműködő múzeumok vezetőinek kiutazása.

A First Kings of Europe kiállítás 2024. január végéig látható Chicagóban, a világ egyik legnagyobb természettudományi múzeumában, a Field Museumban, majd a tervek szerint a Kanadai Történeti Múzeumban (Canadian Museum of History) lesz látható. Tavaly szeptemberben a tárlat szűkített anyagát már kiállították New Yorkban.

