A Mission három éve várt koncertje az A38-on

Három éve várja a hazai közönség a Mission 2020 tavaszára tervezett két budapesti koncertjét. A brit dark wave csapat a koronavírussal összefüggő korlátozások miatt elmaradt fellépéseket május 10-11-én az A38-on pótolja.

A New Beat, a Fekete Zaj Fesztivál és a Dürer kert közös szervezésében megvalósuló koncertek a Mission Déja vu című európai turnéjának állomásai.

A Mission tizenegy év után tér vissza Magyarországra és – hasonlóan a többi helyszínhez – a tervek szerint a két este két különböző szettet ad elő életművéből.

A korábban a Dead Or Alive-ban és a Sisters of Mercyben is megfordult Wayne Hussey 1986-ban alapította meg a Missiont, amely a nyolcvanas-kilencvenes években csodás pályát futott be. Sajátos, magával ragadó gitárhangzás, katartikus szövegek, a frontember Hussey kissé teátrális, melankolikus éneke jellemzi a zenekart. A csapat olyan hatalmas slágereket írt, mint a Stay With Me, a Wasteland, a Severina, a Butterfly on a Wheel, a Deliverance vagy a Like a Child Again.

1987-ben a híres readingi rockfesztivál főzenekara volt a Mission; második albumukat, a Childrent nem más, mint John Paul Jones, a Led Zeppelin basszusgitárosa jegyezte producerként. A Children a brit albumlista második helyéig jutott; a következő albumok, a Carved In Sand, majd a Neverland, a Blue és az Aura szintén nagy siker volt.

Magyarországon többször is fellépett a Mission, a legemlékezetesebb koncert talán a legelső, 1990 októberi volt a Budapest Sportcsarnokban, a taxisblokád idején. 1995-ben a Petőfi Csarnokban, 2002-ben a Sziget fesztiválon játszottak, legutóbb, 2012-ben az A38 hajón. A Mission időnként szünetet tartott, ami olykor több évig eltartott, ezalatt a frontember szólóban dolgozott, kétszer is fellépett Budapesten (A38, Alcatraz) egy szál gitárral.

A zenekar az elmúlt tíz évben két stúdiólemezt készített – The Brightest Hour (2013), Another Fall from Grace (2016). A Missionben három eredeti tag, Wayne Hussey (ének, gitár) mellett Simon Hinkler (gitár) és Craig Adams (basszusgitár) játszik, mellettük tavaly óta Alex Baum dobol.

Kiemelt kép: az A38 hajó a Petőfi híd budai hídfőjénél (Fotó: MTI/Mohai Balázs).