Újra A Dalban Kardos-Horváth Janó

A Dal 2021 győztes együttesének, a Kaukázusnak a frontembere, Kardos-Horváth Janó extra produkcióval lép fel szombaton a Duna dalválasztójában. Az Egyetlen szó után egy megzenésített Petőfi-verssel tér vissza a bicentenárium alkalmából a negyedik válogató adásban.

Az ország egyetlen dalversenyének küldetése, hogy továbbörökítse a gazdag hazai kultúrát és a magyar nyelvet, éppen ezért a Duna showműsora a legújabb magyar szerzemények bemutatása mellett hazánk nagyjairól is megemlékezik. A negyedik válogatóban Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója tiszteletére a költő egyik művét viszi színpadra A Dal 2021 győztes zenekarának, a Kaukázusnak a frontembere, Kardos-Horváth Janó. Szintén a Petőfi-bicentenárium alkalmából a dalválasztóban debütált Koszi Janka és Takács Nikolas Hazámban című duettje. Dalpremierként hangzott el a Himnusz 200, a Madách 200 és a Petőfi 200 alkalmából született Kétszáz év című alkotás is Horányi Juli és Molnár Ferenc „Caramel” előadásában.

Kardos-Horváth_János (Forrás: MTVA)

A hazai könnyűzene ünnepe tíz látványos produkcióval folytatódik szombaton 19:35-től, amelyekből csak öt juthat az akusztikus elődöntőbe és ezzel egy lépéssel közelebb „Az Év Dala 2023” címhez:

Berki Artúr – Végtelen Harc

Dos Diavolos – Nem tanulunk semmiből

Fekete Bori – Ördöglakat

Kocsis Tibor – Szükség van rád

LILy – Visszatáncoltál

LongStoryShort! – ez vagyok én

Mocskonyi Dörgő – Most is ott a parton

Potatopatch – Színes Film

The Sign – Fejest ugrottam

TITÁN – Éjféli járat

A műfaji sokszínűség az utolsó válogatóban is garantált lesz. A dalok közül – az eddigieknek megfelelően – a zsűri négy, míg a közönség további egy produkciót juttathat tovább. Ebben az adásban kialakul A Dal 2023 elődöntőjének húszas mezőnye. A továbbjutott produkciók akusztikusan hangszerelt változatát húsvét után két elődöntőben hallhatják majd a nézők. Az akusztikus fordulóból már csak nyolc dal kerülhet a döntőbe, amelyben a finalistákat a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri.

A 40 versenydal már meghallgatható adal.hu-n, a nyereményjáték fülön történő szavazással értékes A Dal ajándékcsomagok nyerhetők. A részletek megtalálhatók a műsor hivatalos weboldalán.

A Dal 2023 negyedik válogatója szombaton 19:35-től a Dunán, közvetlenül a SzerencseSzombat után!

